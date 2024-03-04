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NBA／放布朗投籃策略 柯瑞：球隊核心與教練共同的決定

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
被放投的布朗首節轟進5顆三分球，徹底摧毀勇士策略。 美聯社
被放投的布朗首節轟進5顆三分球，徹底摧毀勇士策略。 美聯社

勇士在今天作客波士頓的比賽中慘輸52分之多，創下柯瑞（Stephen Curry）生涯最慘烈的一役；而比賽一開始勇士選擇放空布朗（Jaylen Brown）讓他肆意投外線的策略，也引發外界的討論和質疑。

被看低的布朗首節直接爆發，三分球9投5中獨拿19分，帶動全隊單節豪取44分，完全擊潰勇士策略。

賽後談到這樣的防守方式，柯瑞表示這是球隊核心與教練團所達成的共識，因為面對像綠衫軍這樣的三分大隊，賽季三分命中率34.8%的布朗或許是可以賭其失手的點。

「他們擁有很多具有進攻威脅性的點，你只能試圖從中找到一些較弱的環節，看看能否捨棄其中一部分。但顯然，這並沒有收到效果。」柯瑞說。

塞爾蒂克可說是聯盟三分火力最兇猛的球隊，每場出手次數和命中數都高居30支球隊之冠，命中率也達到38.4%，排在聯盟第4，質量俱佳且多點開花，讓對手實在難以防範。

對於勇士的決定，布朗直言：「我們隊裡有足夠的三分射手，所以，我不會投很多三分球。但如果你想放我投籃，我們也可以這麼做。你明白我的意思嗎？我覺得這有點不尊重人。」

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