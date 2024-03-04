NBA／哈登寫歷史首見紀錄 快艇低比分大戰險勝灰狼

快艇與灰狼今天上演防守大戰，快艇在雷納德（Kawhi Leonard）砍進32分帶領下，以89：88險勝灰狼，中止雙方對戰4連敗。

比賽最後13.1秒灰狼落後3分，愛德華沒選擇外線出手，而是殺到禁區暴扣得2分，時間剩3秒，快艇隨後成功將比賽時間拖完，收下比賽勝利。

快艇除雷納德外，鮑威爾（Norman Powell）拿到24分，哈登（James Harden）則成為史上首位10投0中，卻傳出10助攻的球員，本季他傳出10助攻的比賽，快艇17勝2敗。

灰狼方面，愛德華（Anthony Edwards）砍進27分，戈貝爾（Rudy Gobert）12分16籃板3阻攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）得到18分9籃板8助攻。

本場比賽兩隊投籃命中率都不到4成，戈貝爾認為有季後賽強度，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）則表示，「這是一場老派的1985年比賽，我喜歡我們競爭的方式，一直防守。」