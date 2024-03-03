NBA／不說話也不行？老鷹墨瑞沒回應裁判 苦吞技術犯規
老鷹今天前往籃網主場踢館，雖然墨瑞（Dejounte Murray）奮力拿下20分11助攻6籃板2抄截，但面對布里吉斯狂砍38分的火力加持，老鷹最終仍是以102比114落敗。
輸球之餘，墨瑞還在比賽中吞下1次令人匪夷所思的技術犯規，引發不少球迷熱議。
當時比賽只剩下4分多鐘，老鷹落後多達17分，但在暫停期間，裁判布拉勒斯（Tony Brothers）走到墨瑞身旁準備和他溝通，但後者並沒有回應，還出現一個揮手的動作，布拉勒斯隨即就給了墨瑞1次技術犯規。
當時因傷未上場的楊恩（Trae Young）還和裁判討論這次技術犯規，不過在最後沒有太多影響勝負的情況下，這次技術犯規就成了一段小插曲。
賽後，穆雷針對這次吹判發文自嘲：「只因為沒有講話就獲得1次技術犯規，真的令人匪夷所思。」
全能演出卻輸球又吃T，墨瑞此戰也非全然是壞事。他命中了2顆三分球，本季累積126顆；根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的說法，墨瑞達到激勵獎金的門檻，將可以獲得50萬美元。
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