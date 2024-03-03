NBA／恐怖熱火將回歸？ 巴特勒新高37分助隊近13戰奪10勝

熱火與爵士在過去7個賽季的交手中，分差皆在個位數，今天雙方在邁阿密的比賽戰況依舊相當膠著，第三節靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）獨得18分，全場砍下賽季新高37分，加上阿德巴約（Bam Adebayo）23分的挹注下，熱火以126比120贏得最近13戰中的第10勝。

總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後表示，「當阿德巴約和巴特勒帶著這種競爭精神並從這個角度聯繫在一起時，我們的球員感覺可以擊敗任何人。」爵士教練哈迪（Will Hardy）也特別提到巴特勒在下半場特別難防守。

I asked Jimmy Butler about hitting “that time” of the season:



“I love this game, I love this city, this organization, these guys that I get to hoop with. This is the fun part.”



“We want to keep winning, and we want to play into June.” pic.twitter.com/HyokmULwgN — Brady Hawk (@BradyHawk305) 2024年3月3日

巴特勒全場三分球3投3中並有1次抄截，創下連續13場至少投進1個三分球和1次抄截的紀錄，排名本季聯盟第4長，與哈德威（Tim Hardaway） 並列熱火隊史第2。艾斯頓（Rafer Alston）曾在2004年3月連續15場達成此項紀錄。

被問及關於進入賽季的「那個時刻」的感受，巴特勒表示，「我熱愛這個運動，我熱愛這個城市，這支球隊，和這些我一起打球的隊友。這就是最有趣的部分。我們希望能持續取勝，想要打到六月份。」

近況慘烈的爵士近14場比賽吞下11敗，陣中得分主要集中在4位球員上，喬治（Keyonte George）拿下全隊最高31分，馬卡南（Lauri Markkanen）得到25分。塞克斯頓（Collin Sexton）和柯林斯（John Collins）各得18分。爵士輸球後戰績來到27勝34敗，距離附加賽最後一席排名西區第10的湖人已有5.5場勝差。