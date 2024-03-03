NBA／湖人遭金塊逆轉擊潰 詹皇4萬分紀錄再嚐里程「悲」

如同超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）總得分紀錄當日輸給雷霆一樣，NBA巨星詹姆斯（LeBron James）的4萬分之夜又一次被來自西北組的球隊狙擊。

作客洛城的金塊在第四節火力大爆發，靠著一波16比4的猛烈攻勢直接擊潰湖人，以124比114逆轉帶走勝利，也讓詹姆斯再次苦嚐紀錄里程「悲」。

金塊本季交手湖人3次上演橫掃戲碼；此外，自上季例行賽最後一次交手到季後賽再到今年例行賽，金塊面對湖人已經取得8連勝；湖人前一次擊敗金塊已經要追溯到2022年12月16日。

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詹姆斯今天是在第二節比賽剩下10分39秒時，靠著一次切入後換左手上籃拿下兩分，正式成為NBA史上首名生涯總得分達4萬大關的球員。

今天賽前只差9分就能讓生涯總得分達到前無古人的4萬分，詹姆斯在首節剩下6分20秒快攻上籃得手，在這場比賽首度得分；之後他在砍進一記三分球後，便暫時在場邊休息。

次節詹姆斯回到場上，在剩下11分46秒時上籃得手，加罰雖未命中，但離生涯4萬分只差1球，隨後那記上籃讓生涯4萬分達陣，並成為目前唯一的「4萬分、1萬籃板、1萬助攻」俱樂部成員。

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上半場湖人在詹姆斯拿下11分帶領下，先發5人有4人得分達兩位數，且4成的三分球命中率、5成74的整體投籃命中率都優於對手，因此以66比58領先金塊。

下半場開打後，在第三節剩下4分鐘時，金塊的約柯奇（Nikola Jokic）砍進三分球，讓球隊82比82扳平戰局，接著他靠一次兩罰俱中讓金塊站上領先，又投進兩分讓他們將領先擴大到4分。不過在一陣拉鋸後，湖人靠八村壘（Rui Hachimura）急停跳投得手扳平，讓兩隊3節打完89比89戰成平手。

末節在一陣來回後，金塊靠一波9比0攻勢奠定勝基，最終以10分之差逆轉獲勝，也讓詹姆斯在這一夜留下輸球的遺憾。

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35 PTS

10 REB

7 AST

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此役詹姆斯包括三分球5投2中在內，20次出手命中12球，攻下全隊最高26分，另外送出9助攻、4籃板、4抄截的成績。包括他在內，湖人先發5人得分都達兩位數，八村壘貢獻次高的23分，戴維斯（Anthony Davis）有17分、11籃板的雙十成績，里夫斯（Austin Reaves）有19分、14助攻的演出，羅素（D'Angelo Russell）也獲17分。

金塊的約柯奇轟下全場最高35分，抓下10個籃板，另有7次助攻，波特（Michael Porter Jr.）包括5記三分球在內，10次出手全部命中，攻下25分，並抓下10個籃板，穆雷（Jamal Murray）除拿下24分，還傳出11次助攻。

39歲的詹姆斯2023年2月7日（台灣時間8日）在面對奧克拉荷馬雷霆一戰，以一記背框推進後的後仰跳投，拿下他NBA生涯第3萬8388分，正式超越前湖人名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史得分王。

本季是詹姆斯生涯第21個球季，至今共出賽1473場，生涯拿過1次得分王的他，在今天這場比賽之前，平均每場比賽可攻下27.1分。

2003年選秀會被克里夫蘭騎士以狀元籤選上的詹姆斯，是2004年的新人王，生涯待過騎士、邁阿密熱火、湖人3隊，拿過4次總冠軍，4次都獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP），也曾4度獲選為年度MVP，13次入選為年度第1隊，5度進到年度防守第1隊，並20次獲選參加明星賽。