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NBA／一個人的武林！詹皇「4萬分俱樂部」 拔劍四顧無人挑戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹皇獨自踏上4萬分俱樂部，將成為後輩難以企及的超級障礙。 路透社
詹皇獨自踏上4萬分俱樂部，將成為後輩難以企及的超級障礙。 路透社

39歲的詹姆斯（LeBron James）獨自踏進「4萬分俱樂部」，然而回頭一看，其他的後輩挑戰者卻是在遠遠的地平線看不見蹤影。

據統計，現役球員最接近4萬分的是杜蘭特（Kevin Durant），他原本被視為最有機會挑戰賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄的球員之一，然而阿基里斯腱的重大傷勢卻是摧毀了這個可能性。目前杜蘭特累積28342分，已經35歲的他想挑戰4萬分紀錄幾乎是不可能的任務。

杜蘭特之後分別是昔日雷霆隊友哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），哈登累積25628分，衛斯特布魯克則是25098分，兩人都已經步入黃昏，能突破3萬分已經是高標。

至於大器晚成的柯瑞（Stephen Curry），至今僅有23254分，考量未來傷病和年齡問題，同樣也是難以企及。

其他更年輕的像安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），目前29歲才累積18099分，最快下個賽季才會邁向生涯2萬分，而同一年齡時期的詹姆斯早已超過2萬分。

年僅25歲的唐西奇（Luka Doncic）也是剛剛突破1萬分而已，能否像偶像一樣年年延續高強度的得分競爭力，路還很長。

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