聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／史上第一人！ 詹皇即將「4萬分」 今迎向偉大里程碑
湖人今日將在主場迎戰強敵金塊，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯已累積3萬9991分，今日只要再得9分就能成為史上首位「4萬分先生」。
詹姆斯上季超越傳奇名將「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為歷史得分王，目前詹姆斯每一次得分，都將寫下自己的「詹皇障礙」。
詹姆斯即將寫下新紀錄，湖人球場的大螢幕也秀出詹姆斯邁向「4萬分」的倒數計時，準備幫詹皇加冕這榮耀時刻。
對於詹皇會用怎樣的進攻方式拿下這歷史的40000分，也受到廣泛球迷熱烈討論。
2023-24 NBA即時比分
▪柯瑞、庫明加老少配聯手出擊 勇士笑納3連勝！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言