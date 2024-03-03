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NBA／「坦克切入」寫紀錄！詹姆斯生涯4萬分 史上第一人

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NBA／史上第一人！ 詹皇即將「4萬分」 今迎向偉大里程碑

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯會如何拿下歷史的四萬分，值得球迷期待。 法新社
詹姆斯會如何拿下歷史的四萬分，值得球迷期待。 法新社

湖人今日將在主場迎戰強敵金塊，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯已累積3萬9991分，今日只要再得9分就能成為史上首位「4萬分先生」。

詹姆斯上季超越傳奇名將「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為歷史得分王，目前詹姆斯每一次得分，都將寫下自己的「詹皇障礙」。

詹姆斯即將寫下新紀錄，湖人球場的大螢幕也秀出詹姆斯邁向「4萬分」的倒數計時，準備幫詹皇加冕這榮耀時刻。

對於詹皇會用怎樣的進攻方式拿下這歷史的40000分，也受到廣泛球迷熱烈討論。

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