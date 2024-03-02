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NBA／安戴托昆波飆46分寫紀錄 勝場數躍居公鹿第一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波狂轟46分。 美聯社
安戴托昆波狂轟46分。 美聯社

面對在附加賽名次苦苦掙扎的公牛，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全無憐憫之心，全場22投16中包括16罰12中，狂攻46分16籃板6助攻，帶領近況出色的公鹿以113比96輕取公牛，收下明星賽後5連勝，本季勝場數也來到40勝。

這是安戴托昆波加盟公鹿後所拿到的第489勝（含季後賽），超越蒙克里夫（Sidney Moncrief），成為隊史累積最多勝場的球員。

「我想打出侵略性，這是背靠背第2場比賽，對手是一支很優秀的球隊，我只是想打出侵略性，打出優異的表現。5連勝的關鍵就是我們打得更努力了，我們連續4場讓對手的得分在100分以下，我們要繼續保持下去。」安戴托昆波說。

根據數據統計，安戴托昆波成為NBA史上第5位以70%以上命中率單場砍下至少45分15籃板5助攻的球員，前3位分別是張伯倫（Wilt Chamberlain，3次）、貝拉米（Walt Bellamy）、麥卡杜（Bob McAdoo）和安比德（Joel Embiid）。

同時，這也是字母哥生涯第14次以70%以上命中率單場至少砍下40分10籃板，排在NBA史上第3位，僅次於張伯倫（16次）和歐尼爾（Shaquille O'Neal，15次）。

剛接手公鹿前10戰吞下7敗的瑞佛斯，靠著這波連勝重新站穩一些腳步，儘管對手都是陣容殘缺，含金量可能要打個問號，但至少瑞佛斯受訪時表示，「我們現在擁有不錯的化學反應，我們在透過提升防守讓球隊更團結，既能帶動進攻又能增強信心。」

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