NBA／喬治復出快艇大勝卻迎壞消息！衛少左手骨折歸期未定

因傷缺席兩場的喬治（Paul George）在今天比賽中回歸，他上場30分鐘攻下22分6籃板3助攻，加上哈登（James Harden）拿下28分8助攻4籃板、雷納德（Kawhi Leonard）27分9籃板4助攻，快艇最終以140比115輕鬆擊敗巫師。

但贏球之餘，快艇卻在比賽中折損了衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

衛斯特布魯克事在第二節追防波爾時不慎傷到左手，隨後他把手指掰了幾下，應是帶傷打了2分鐘才下場；後續快艇就發佈消息，指出衛斯特布魯克因為左手骨折，被迫提前退出比賽。

目前還沒有衛斯特布魯克傷勢確切情況，以及他可能的缺席時間，不過醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）指出，衛斯特布魯克休息多久取決於是否要動手術，正常情況這樣的傷勢大概要6周時間恢復，這也意味著，衛斯特布魯克很可能要到季後賽才能回歸了。

Here’s the play where it appears that Russell Westbrook suffer his hand injury. He grabs at and flexes his hand multiple times immediately after trying to poke the ball out of Jordan Poole’s hands. https://t.co/we7FFBzDxX pic.twitter.com/vqgUTDt7px — Tomer Azarly (@TomerAzarly) 2024年3月2日

值得注意的是，衛斯特布魯克曾在2014年遭遇到手部骨折傷勢，當時他缺席了4周時間。

衛斯特布魯克本季58場比賽全勤，特別是他在快艇四巨頭組成後，為求整體表現自願去打替補， 如此犧牲奉獻精神，帶動快艇戰績翻紅，一路直衝西區4強。衛斯特布魯克今年場均可以得到11.1分、5.2籃板、4.5助攻。

談到衛斯特布魯克的傷勢情況，哈登表示：「我會想念衛少帶給比賽的一切。他的運動能力，他帶來的能量。」