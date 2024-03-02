NBA／喬治復出快艇大勝卻迎壞消息！衛少左手骨折歸期未定
因傷缺席兩場的喬治（Paul George）在今天比賽中回歸，他上場30分鐘攻下22分6籃板3助攻，加上哈登（James Harden）拿下28分8助攻4籃板、雷納德（Kawhi Leonard）27分9籃板4助攻，快艇最終以140比115輕鬆擊敗巫師。
但贏球之餘，快艇卻在比賽中折損了衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。
衛斯特布魯克事在第二節追防波爾時不慎傷到左手，隨後他把手指掰了幾下，應是帶傷打了2分鐘才下場；後續快艇就發佈消息，指出衛斯特布魯克因為左手骨折，被迫提前退出比賽。
目前還沒有衛斯特布魯克傷勢確切情況，以及他可能的缺席時間，不過醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）指出，衛斯特布魯克休息多久取決於是否要動手術，正常情況這樣的傷勢大概要6周時間恢復，這也意味著，衛斯特布魯克很可能要到季後賽才能回歸了。
值得注意的是，衛斯特布魯克曾在2014年遭遇到手部骨折傷勢，當時他缺席了4周時間。
衛斯特布魯克本季58場比賽全勤，特別是他在快艇四巨頭組成後，為求整體表現自願去打替補， 如此犧牲奉獻精神，帶動快艇戰績翻紅，一路直衝西區4強。衛斯特布魯克今年場均可以得到11.1分、5.2籃板、4.5助攻。
談到衛斯特布魯克的傷勢情況，哈登表示：「我會想念衛少帶給比賽的一切。他的運動能力，他帶來的能量。」
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