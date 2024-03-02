NBA／不慎遭隊友踢傷 巴恩斯左手掌骨折將無限期缺賽

暴龍新少主巴恩斯（Scottie Barnes）在今天對勇士比賽中因傷提前退賽，後續檢查確認為左手第三掌骨骨折，將無限期缺賽。

巴恩斯是在上半場要結束前的一波協防中躍起，不慎被隊友奎克利（Immanuel Quickley）踢到左手，導致他落地後扶著左手表情十分痛苦，隨後他走回休息室接受治療。

雖說暴龍本季基本上已經退出競爭行列，但巴恩斯此時面臨可能賽季報銷的情況卻是始料未及，畢竟他在今年賽季還沒有缺席過任何一場比賽，60場全勤。

進入生涯第3年的巴恩斯，打出未來少主的精彩表現，場均攻下19.9分8.2籃板6.1助攻1.5阻攻1.3抄截，均創下生涯新高，投籃命中率47.5%，三分球命中率34.1%，同時更首次入選明星賽。