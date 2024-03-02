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NBA／唐西奇大三元無用 塞爾蒂克成本季首支10連勝球隊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆(左)領銜綠衫軍火力爆發，主場痛宰了獨行俠。 路透社
泰托姆(左)領銜綠衫軍火力爆發，主場痛宰了獨行俠。 路透社

儘管唐西奇（Luka Doncic）怒砍37分12籃板11助攻，取得本季第12次大三元、生涯累積68次，其中也是第40次30分大三元表現，然而面對近況出色的聯盟龍頭塞爾蒂克，這樣的爆發也只是杯水車薪。

泰托姆（Jayson Tatum）命中5顆三分球攻下32分8籃板，本季第22次至少拿到30分，布朗（Jaylen Brown）得到25分7籃板5助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）補上24分6籃板。

在3人帶動下，綠衫軍全隊7人得分雙位數，並狂轟21顆三分球，團隊命中率衝破55%，在主場以138比110痛宰獨行俠，成為本季第一支拿到10連勝的球隊，戰績持續在全聯盟獨走。

談到綠衫軍的火力展現，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）說：「在整個聯盟中，能像他們這樣擁有5名射手的球隊是很罕見的。從他們球的轉移中就可以看出這一點，他們不擔心會由誰來完成投籃。很多時候，出手的人都是處於完全空檔狀態的。」

先前包括魔術、快艇、騎士、尼克等隊都有過9連勝的表現，但沒有一個能把連勝場次推向雙位數，直接今天才由聯盟龍頭完成示範。

更可怕的是，塞爾蒂克在這波10連勝期間，平均勝分高達19.1分，他們也是全聯盟唯一一支勝分差超過兩位數的球隊。

「我們一直都表現非常穩定，打得很有章法。我們獲得了補強，一些可能過去會困擾我們的弱點如今已經是我們的強項。」布朗表示。

獨行俠雖然先前打出一波7連勝，但明星賽過後表現卻是低迷，近期客場4連戰中吞下3敗，目前排名西區第8，和後面追趕的勇士、湖人只有1.5場勝差。

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