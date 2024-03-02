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NBA／湖人填補禁區戰力 雙向合約簽昔全美第一高中生

聯合新聞網／ 綜合報導
賈爾斯高中時曾是公認的全美第一人。 美聯社
賈爾斯高中時曾是公認的全美第一人。 美聯社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人隊今天宣布將以雙向合約簽下25歲的中鋒賈爾斯（Harry Giles III），補強近期缺乏的禁區人手，賈爾斯本季此前效力於籃網隊，場均拿下3.4分、1.6籃板。

賈爾斯曾經是被評為「全美第一高中生」的天才中鋒，然而傷病從未停止找上門，高中時期十字韌帶就斷過兩次，選秀時從原先呼聲高的狀元郎順位一路下滑，直到第20順位才被拓荒者隊選中，隨即被交易至國王隊；進入職業後也不斷遭逢膝蓋傷勢，無法完全兌現天賦。

賈爾斯的NBA生涯陸續效力過國王、拓荒者、籃網，去年夏天則獲得尼克、勇士、魔術等隊的試訓邀請，湖人以雙向合約簽下他是為了彌補近期長人伍德（Christian Wood）、以及另一名領雙向合約的中鋒卡斯爾頓（Colin Castleton）因傷缺陣的空缺。

目前球隊中鋒人選為戴維斯（Anthony Davis）和海斯（Jaxson Hayes），上一戰對巫師甚至還出現詹姆斯（LeBron James）打中鋒的畫面，賈爾斯的加入能夠替紫金軍團的禁區深度提供保險。

然而，值得一提的是湖人主帥漢姆（Darvin Ham）是出了名的不愛用雙向合約球員，先前3位雙向合約球員合計僅出賽25場比賽，外界預計湖人將裁掉前鋒溫德勒（Dylan Windler）。

湖人

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