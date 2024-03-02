NBA／柯瑞雙喜臨門！妻子懷第4胎、勇士客場8連勝

場上「3+1」，場外也要「3+1」！勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天可說是雙喜臨門，除了與庫明加（Jonathan Kuminga）聯手攻下49分，帶領球隊輕取暴龍收下3連勝也是近13戰的11勝外，賽前更在IG宣佈妻子艾耶莎（Ayesha Curry）懷孕的好消息，將迎接兩人的第4個孩子。包括詹姆斯（LeBron James）、伊古達拉（Andre Iguodala）等在看到柯瑞的貼文後，也都紛紛送上祝福。

勇士昨天才在紐約拿下勝利，但因為班機延誤，直到當地早上7點才抵達多倫多的旅館，算上賽前訓練和休息時間，不到12小時就要馬上應戰地主暴龍。

儘管舟車勞頓，加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和維金斯（Andrew Wiggins）分別因受傷、家庭因素缺席比賽，但柯瑞仍攻下25分6籃板6助攻，庫明加補上24分，加上穆迪（Moses Moody）先發有著17分5籃板2抄截2阻攻的挹注。

勇士克服上半場落後劣勢，在第三節上演反攻戲碼，即便第四節一度被暴龍追到5分差，猶能在關鍵時刻發動猛攻，一舉拉開兩位數分差，勇奪客場8連勝，同時戰績又一次超越湖人，來到西區第9。

勇士3位老將也都各有貢獻，湯普森（Klay Thompson）得到14分7籃板，格林（Draymond Green）6分13籃板5助攻2阻攻，保羅（Chris Paul）13分5助攻4籃板2抄截。

談到這場勝利，保羅表示：「上一場打完尼克後感覺很疲累，但我告訴你，我們球隊裡面有很多強韌的傢伙。你知道的，今天背靠背比賽我們原本可以找各種藉口敷衍了事，但隊友們都不是這樣的球員。」

暴龍陣中以巴瑞特（RJ Barrett）的23分為最高，奎克利（Immanuel Quickley）12分11助攻5籃板，歐林尼克（Kelly Olynyk）16分10籃板3助攻3抄截；巴恩斯（Scottie Barnes）因傷提前退賽，只拿到10分6籃板3助攻。