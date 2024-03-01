NBA／不只是哈登！說不會賣還是賣 保羅自曝也被莫雷騙

先前哈登（James Harden）在陷入「賣我」疑雲與76人球團鬧僵的狀況之中，曾痛批總裁莫雷（Daryl Morey）是騙子，未履行對他的承諾；而這番言論更讓他收到一張10萬美元的罰單。

無獨有偶，過去和哈登在火箭搭檔同樣也跟莫雷過招的勇士老將控衛保羅（Chris Paul），日前在節目中也談到了對於莫雷的想法，直言自己也曾經被他欺騙過，說不會把他交易去雷霆。

「當時我在健身房做重訓，莫雷打了電話給我，他說，『我想確認你是不想去雷霆。』我回他，「我不想去。」他又接著說，『我絕不會把你交易到你不想去的地方，因為你當初是選擇離開快艇來到我們這裡。』」

保羅繼續說道，「有一天我在家裡休息，和我的老婆通電話，結果手機突然彈出視窗通知說我被交易到雷霆了。之後我手機響起，是莫雷打來的。他說，「兄弟，事情發展得太快。」我說，『沒問題，但我只想要你跟我解釋一下，你說你不會交易我是吧？』他回說，『是的，我有說過，但......。』我說，『我只需要知道就是這些。』」

保羅是在2019年休賽季被火箭送到雷霆，同一年他就帶領雷霆闖進季後賽；隔年保羅又被交易到太陽；2023年夏天，保羅輾轉來到了勇士，持續為夢寐以求的總冠軍戒指而戰。