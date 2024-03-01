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NBA／溫班亞瑪連創驚人紀錄 波總：我們不會揠苗助長

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
年僅20歲的溫班亞瑪頻頻創下驚人攻守紀錄。 路透社
年僅20歲的溫班亞瑪頻頻創下驚人攻守紀錄。 路透社

結束一年一度漫長客場之旅重返主場的馬刺，在救世主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）狂轟28分13籃板7助攻5阻攻2抄截的帶領下，爆冷擊敗西區第2名的雷霆，給了球迷一份最好的禮物。

特別是溫班亞瑪在關鍵時刻用1次助攻、1記三分球和正面封蓋下霍姆葛倫（Chet Holmgren）的投籃，似乎也讓今年的最佳新秀之爭有了明確的結論。

度過一開始的適應期之後，馬刺逐漸解放溫班亞瑪在攻守兩端的限制，讓他全力施展天賦，結果創造出不可思議的攻守數據表現和場上視覺震撼感。

在這場比賽中，溫班亞瑪成為史上第一位單場至少拿到25分10籃板5助攻5阻攻且命中5記三分球的球員。

甚至在整個2月期間，溫班亞瑪至少送出50助攻、45次阻攻、20次抄截外加投進至少25顆三分球，在聯盟長達75年歷史以來，還沒有人可以在一個月內達成這樣的成績。

儘管才打沒幾場比賽，溫班亞瑪已經創下許多球員終其一生都難以企及的可怕數據和紀錄，可見其未來天花板。對於手上有這樣的超級年輕天才，總教練波波維奇（Gregg Popovich）表示，不會急於要他快速成長，而是要循序漸進。

「我們對於溫班亞瑪的發展不會太過著急，我們不會揠苗助長。他自己本身都很熱衷於學習。我想在溫班亞瑪與球隊之間相互契合之前，先看看他能做到什麼。過去我對待鄧肯（Tim Duncan）也是如此。」

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