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NBA／霍姆葛倫達成首見數據里程碑 溫班亞瑪緊追其後
馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）頻頻創造恐怖數據的同時，或許也要感嘆「既生瑜，何生亮」，雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）同樣挾著優異天賦和出色技術條件席捲聯盟，寫下不亞於溫班亞瑪的菜鳥傳說。兩人在年度最佳新秀獎項的爭奪也成了今年賽季最美的一道風景，
霍姆葛倫在先前比賽中已經率先成為史上第一位單季命中至少100顆三分球和送出100次阻攻的新秀。這項成績若再加上他已經傳出超過150次助攻，更是傲視古今。
當然，溫班亞瑪也不甘示弱，目前他已經累積180次阻攻和178次助攻，三分球則是命中89顆，不久之後，他也將追上霍姆葛倫「100阻攻、100記三分球、150助攻」的里程碑紀錄。
同一年新秀就連出兩個怪物長人，也宣告著未來將持續上演溫班亞瑪與霍姆葛倫的超世代對決大戲。
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