NBA／布克與火箭菜鳥爆衝突 贏球仍未打破三分魔咒

太陽今天在主場迎戰火箭，布克（Devin Booker）全場投進6顆三分球，砍進35分，率太陽以110：105擊落火箭，收下2連勝，登上西區第5。

布克首節就攻下20分，幫助太陽取得16分領先。第二節火箭後衛格林（Jalen Green）還以顏色，單節進帳13分，火箭帶著11分落後進入下半場。

太陽一路保持10分左右領先，布克第四節面對火箭菜鳥惠特摩（Cameron Whitmore）防守，命中三分球，兩人隨後發生肢體接觸，並互噴垃圾話，隨後出現更激烈的肢體衝突，兩人都領到一次技術犯規。

Bro just smacked Booker 😭 pic.twitter.com/fNYg2Hu5N7 — BrickMuse (@BrickMuse) 2024年3月1日

這記三分球開啟太陽9：0攻勢，取得15分領先，雖火箭一度打出11:2攻勢反擊，最終仍以5分之差落敗。布克全場得到35分7籃板，杜蘭特（Kevin Durant）攻下24分7籃板6助攻，火箭則以格林34分表現最佳。

布克賽後談到這次衝突時透露，兩人上次交手就有肢體接觸，「我年輕的時候也做過同樣的事，我菜鳥年對巴特勒（Jimmy Butler）這樣做過。」

布克例行賽單場最多命中三分球紀錄只有6顆，今天是生涯第25次做到，仍無法打破魔咒，他受訪時說，「這就是我最後一次進攻投三分的原因。」