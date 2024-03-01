快訊

涉嫌損毀諾魯國旗！台灣替代役男遭羈押無法撤離 外交部發聲了

「早8」走入歷史！這所大學宣布第一堂課上午9點開始 下學期就實施

NBA／布克與火箭菜鳥爆衝突 贏球仍未打破三分魔咒

聯合新聞網／ 綜合報導
布克(左1)、惠特摩(右2)。 美聯社
布克(左1)、惠特摩(右2)。 美聯社

太陽今天在主場迎戰火箭，布克（Devin Booker）全場投進6顆三分球，砍進35分，率太陽以110：105擊落火箭，收下2連勝，登上西區第5。

布克首節就攻下20分，幫助太陽取得16分領先。第二節火箭後衛格林（Jalen Green）還以顏色，單節進帳13分，火箭帶著11分落後進入下半場。

太陽一路保持10分左右領先，布克第四節面對火箭菜鳥惠特摩（Cameron Whitmore）防守，命中三分球，兩人隨後發生肢體接觸，並互噴垃圾話，隨後出現更激烈的肢體衝突，兩人都領到一次技術犯規。

這記三分球開啟太陽9：0攻勢，取得15分領先，雖火箭一度打出11:2攻勢反擊，最終仍以5分之差落敗。布克全場得到35分7籃板，杜蘭特（Kevin Durant）攻下24分7籃板6助攻，火箭則以格林34分表現最佳。

布克賽後談到這次衝突時透露，兩人上次交手就有肢體接觸，「我年輕的時候也做過同樣的事，我菜鳥年對巴特勒（Jimmy Butler）這樣做過。」

布克例行賽單場最多命中三分球紀錄只有6顆，今天是生涯第25次做到，仍無法打破魔咒，他受訪時說，「這就是我最後一次進攻投三分的原因。」

Devin Booker 太陽 火箭

相關新聞

NBA／4萬分里程碑近在咫尺 湖人詹姆斯直呼不容易

湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在今天與巫師的延長賽中，全場豪取31分外帶9助攻，幫助湖人以134：131擊敗...

NBA／勇士2月狂掃11勝創聯盟最佳 格林讚保羅是關鍵

近期在傷兵逐漸回歸後重拾強隊風範的勇士，在今天以110：99擊敗尼克後，光是在美國時間2月份就拿下了11勝，儘管在在競爭...

NBA／率馬刺斷雷霆6連勝 溫班亞瑪用布萊恩名言激勵自己

儘管在戰績上有著不小的差距，不過馬刺與雷霆在今天仍是上演一場眾所矚目的對決，兩隊年輕長人溫班亞瑪（Victor Wemb...

NBA／霍姆葛倫達成首見數據里程碑 溫班亞瑪緊追其後

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）頻頻創造恐怖數據的同時，或許也要感嘆「既生瑜，何生亮」，雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）同樣挾著優異天賦和出色技術條件席捲聯盟，

NBA／布克與火箭菜鳥爆衝突 贏球仍未打破三分魔咒

太陽今天在主場迎戰火箭，布克（Devin Booker）全場投進6顆三分球，砍進35分，率太陽以110：105擊落火箭，收下2連勝，登上西區第5。 布克首節就攻下20分，幫助太陽取得16分領先。

NBA／還差9分！詹皇追逐生涯4萬分 衛冕軍金塊將成背景

湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天在主場迎戰巫師，全場攻下31分、9助攻，距離生涯4萬分剩最後9分，預計3日對金塊就可達標，而湖人在延長賽後以134比131送給對手巫師13連敗。 3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。