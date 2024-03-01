NBA／4萬分里程碑近在咫尺 湖人詹姆斯直呼不容易

湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在今天與巫師的延長賽中，全場豪取31分外帶9助攻，幫助湖人以134：131擊敗巫師，而詹姆斯生涯總得分也來到39991分，距離4萬分里程碑僅差最後9分，賽後詹姆斯也坦言這場比賽對於球隊相當艱難，尤其湖人剛歷經了一場艱苦的戰鬥。

湖人在昨天與快艇之戰於大幅落後的情況下完成戲劇化逆轉秀，今天隨即又出戰聯盟戰績墊底的巫師，在體力遭遇嚴苛考驗的情況下，又一路與對手奮戰到延長賽才辛苦勝出。

而在今天將挑戰生涯4萬分的詹姆斯，在延長賽表現也相當出色，除了賞給巫師波爾（Jordan Poole）一記麻辣鍋外，還在比賽剩下3分12秒時投進一記三分球幫助球隊扳平，之後又送出助攻給戴維斯（Anthony Davis）灌籃得手，幫助湖人超前比分。

LEBRON CHASEDOWN BLOCK ON JORDAN POOLE 😤 pic.twitter.com/igJD9nDuM0 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年3月1日

儘管未能達標生涯4萬分，但詹姆斯也坦言連續兩天的辛苦戰鬥，對於球隊來說相當艱難，「我們必須想辦法停下對手然後展開進攻，又要不發生失誤，在昨天的苦戰後，我們緊接著就碰上一支年輕且鬥志旺盛的隊伍，我們只能打得更加努力，最終花了53分鐘才拿下勝利，真的不容易。」

在今天賽後詹姆斯距離聯盟史上首位4萬分締造者僅差9分，在過去4場比賽中他平均每場能攻下30.8分6籃板9.5助攻，幾乎可以確定在周日與金塊之戰就能創下聯盟新里程碑。