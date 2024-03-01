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NBA／還差9分！詹皇追逐生涯4萬分 衛冕軍金塊將成背景

中央社／ 台北1日電
詹姆斯即將達成前無古人恐怕也難有來者的4萬分里程碑。 美聯社
詹姆斯即將達成前無古人恐怕也難有來者的4萬分里程碑。 美聯社

湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天在主場迎戰巫師，全場攻下31分、9助攻，距離生涯4萬分剩最後9分，預計3日對金塊就可達標，而湖人在延長賽後以134比131送給對手巫師13連敗。

39歲的詹姆斯在今天賽前生涯累積3萬9960分，距離4萬分大關剩下最後的40分，加上又是對上東區墊底的華盛頓巫師，外界期待詹姆斯能在這場比賽達成傲人紀錄。

不過或許是受到背靠背出賽的影響，詹姆斯一直到賽前30分鐘的投籃練習結束後才決定出賽，而他全場雖然仍繳出24投12中攻下31分、9助攻的高效表現，但全場正負值卻是全隊最差的-5。

這場比賽雙方幾乎都不設防，巫師團隊投籃命中率51%、湖人則是52.5%，兩隊互相拉鋸最多領先都不超過雙位數，正規四節比賽打完，雙方戰成126比126平手。

延長賽湖人一度以128比131落後，但接著湖人靠著詹姆斯的三分彈直接一波6比0攻勢終結比賽，其中湖人八村壘、里夫斯（Austin Reaves）2次關鍵進攻籃板，是湖人立於不敗之地的主因。

詹姆斯生涯累積已經進帳3萬9991分，距離NBA史無前例的生涯4萬分剩下最後9分的差距，湖人將在休息1天後，繼續在主場迎戰近來5連勝的丹佛金塊，這也是上個賽季的西區冠軍戰戲碼。

獲勝的湖人以中鋒戴維斯（Anthony Davis）攻下40分、15籃板表現最出色；巫師以替補登場的波爾（Jordan Poole）攻下34分最搶眼。

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