NBA／還差9分！詹皇追逐生涯4萬分 衛冕軍金塊將成背景
湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天在主場迎戰巫師，全場攻下31分、9助攻，距離生涯4萬分剩最後9分，預計3日對金塊就可達標，而湖人在延長賽後以134比131送給對手巫師13連敗。
39歲的詹姆斯在今天賽前生涯累積3萬9960分，距離4萬分大關剩下最後的40分，加上又是對上東區墊底的華盛頓巫師，外界期待詹姆斯能在這場比賽達成傲人紀錄。
不過或許是受到背靠背出賽的影響，詹姆斯一直到賽前30分鐘的投籃練習結束後才決定出賽，而他全場雖然仍繳出24投12中攻下31分、9助攻的高效表現，但全場正負值卻是全隊最差的-5。
這場比賽雙方幾乎都不設防，巫師團隊投籃命中率51%、湖人則是52.5%，兩隊互相拉鋸最多領先都不超過雙位數，正規四節比賽打完，雙方戰成126比126平手。
延長賽湖人一度以128比131落後，但接著湖人靠著詹姆斯的三分彈直接一波6比0攻勢終結比賽，其中湖人八村壘、里夫斯（Austin Reaves）2次關鍵進攻籃板，是湖人立於不敗之地的主因。
詹姆斯生涯累積已經進帳3萬9991分，距離NBA史無前例的生涯4萬分剩下最後9分的差距，湖人將在休息1天後，繼續在主場迎戰近來5連勝的丹佛金塊，這也是上個賽季的西區冠軍戰戲碼。
獲勝的湖人以中鋒戴維斯（Anthony Davis）攻下40分、15籃板表現最出色；巫師以替補登場的波爾（Jordan Poole）攻下34分最搶眼。
2023-24 NBA即時比分
▪柯瑞找回外線手感轟31分 聯手庫明加力壓尼克！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言