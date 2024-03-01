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NBA／傷兵讓尼克打造鐵人連線 哈特：不會因此躺下哭泣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
尼克陷入主力傷兵朝困境，讓哈特(中)與布朗森(右)這段時間上場時間飆高成為「鐵人」。 美聯社
尼克陷入主力傷兵朝困境，讓哈特(中)與布朗森(右)這段時間上場時間飆高成為「鐵人」。 美聯社

在1月拿下14勝2敗佳績的尼克隊，隨著2月球隊傷病問題加劇戰績跌落谷底，在今天不敵勇士隊後，過去9場比賽已經輸掉7場，其中今天全場僅休息50秒拿下14分、18籃板、7助攻的尼克後衛哈特（Josh Hart）就坦言，球隊已經在每場比賽拚盡全力，也不會因為傷病問題而自怨自艾。

尼克在1月底面臨主力群的傷兵潮，包括藍道（Julius Randle）與阿努諾比（OG Anunoby）相繼因為肩膀與手肘傷勢進入傷兵名單，其中阿努諾比雖然已經開始進行個人訓練，但仍未到加入球隊團隊訓練階段；至於藍道與去年底因為腳踝傷勢持續缺陣的羅賓森（Mitchell Robinson），更是還未有近一步的傷勢復原狀況更新，讓尼克在人手上將繼續面臨捉襟見肘的狀況。

而在球隊傷兵潮不斷的情況下，哈特也成為尼克做出最大犧牲的球員，在2月的12場比賽中他平均上場時間高達39.2分鐘，且有7場比賽出賽超過40分鐘，包括今天與勇士之戰僅休息了50秒，另外布朗森（Jalen Brunson）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）2月平均上場時間也都在37分鐘以上，組成尼克的「鐵人連線」。

談到今天與勇士之戰輸球後，球隊近9場比賽已經吞下7敗，哈特說：「我不確定大家對我們現在的期待是什麼，但我們都已經用現有的身體打出最好的表現，大家已經拚盡全力，我們並不會只坐在那邊哭泣然後認輸躺下，我們不斷在磨練、鞭策自己，一旦那些球員回來時，我們就會變得更好。」

不過現實對於尼克來說依舊是相當殘酷，在今天輸球後他們以35勝25敗仍排名在東區第4名，但與第8名的熱火隊也僅有1.5場勝差，尤其第6至8名的魔術、溜馬與熱火隊都在近10場比賽拿下7勝，戰績緊咬尼克與同樣受到傷兵摧殘的76人隊，排名隨時都可能出現異動。

對於球隊的現況，哈特也直言傷病對於所有NBA球隊來說都是最大的敵人，「不管是戰績最好的塞爾蒂克隊或是巫師隊，當你同時那麼多人無法出賽時，你就會陷入困境，這就是現實，但往好處想，我們將會得到一個健康的藍道、阿努諾比和羅賓森，那就是我們該動起的時候了。」

Jalen Brunson Julius Randle 勇士 尼克

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