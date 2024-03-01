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NBA／勇士2月狂掃11勝創聯盟最佳 格林讚保羅是關鍵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
保羅傷癒回歸讓勇士替補戰力更加完整。 美聯社
保羅傷癒回歸讓勇士替補戰力更加完整。 美聯社

近期在傷兵逐漸回歸後重拾強隊風範的勇士，在今天以110：99擊敗尼克後，光是在美國時間2月份就拿下了11勝，儘管在在競爭激烈的西區還無法確保他們能鎖定季後賽席次，但已成為各隊都感到畏懼的追兵，其中老將保羅（Chris Paul）的歸隊，更被格林（Draymond Green）直稱是球隊近期最重大的改變。

在去年12月與今年1月合計僅拿下11勝的勇士，在今天擊敗尼克後，單月就已經收下了11勝佳績，也是聯盟唯一在2月份拿下雙位數勝場的球隊，讓他們一度超越湖人登上西區第9名，其中勇士今天不僅先發雙槍柯瑞（Stephen Curry）與庫明加（Jonathan Kuminga）火力全開拿下56分，板凳出發的湯普森（Klay Thompson）與保羅也分別貢獻16分和11分6助攻，幾乎是用兩套先發陣容在與尼克交手。

談到球隊近期的陣容在保羅歸隊後變得更加完整，今天攻下7分10籃板6助攻的格林就直言，保羅的歸隊比起湯普森轉打替補對於球隊產生更大的效益，「現在我們的第二陣容由保羅帶隊，湯普森再加入其中，在這樣的替補陣容下讓我們在比賽中佔了上風。」

格林直言，湯普森在被改成替補角色後適應良好，但保羅的歸隊更是讓他們第二陣容戰力再明顯提升，團隊陣容也變得更加穩定，「保羅對於球隊的影響比起湯普森更加明顯，有他在場上薩里奇（Dario Saric）能夠重啟作用並找回信心，加上傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）對於籃框的衝擊性，這讓我們第二陣容變得更強了。」

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