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NBA／公鹿賽季狂掃黃蜂 用傳球創造明星賽後不敗之身
面對聯盟後端班的黃蜂，公鹿打來輕鬆寫意，全場最多領先達25分，也讓比賽早早就分出勝負。公鹿最終以111比99獲勝，收下明星賽後的4連勝，逐漸追上東區第2的騎士。值得一提的是，公鹿這波4連勝中，有3場比賽沒讓對手得分超過100分。
這場比賽只贏黃蜂12分對公鹿來說已經是一種憐憫，因為本季前3次交手，公鹿分別贏了38分、36分和31分，賽季4戰橫掃，場均勝分達到29.2分，寫下隊史最大分差紀錄。
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下24分10籃板5助攻，畢斯利（Malik Beasley）命中5顆三分球拿到19分；里拉德（Damian Lillard）14投僅5中，獲得17分6籃板，波提斯（Bobby Portis）14分10籃板4助攻3抄截。
公鹿在這波連勝中展現出色的傳球助攻表現，場均送出26.5次助攻，透過這樣的配合也造就出更好的進攻機會。「我認為當球能夠轉移、釋放出進攻空間，不斷突破傳導找到對的人，每個人就能找到機會出手投籃。」波提斯說。
黃蜂陣中以米勒（Brandon Miller）的21分為最高，布里吉斯（Miles Bridges）15分10籃板3助攻，威廉斯（Grant Williams）17分5籃板。
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