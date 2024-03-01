快訊

案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

特殊兒增學前特教預算8.1億創新高 專家：別信大雞慢啼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞找回外線手感轟31分 聯手庫明加力壓尼克

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞擺脫三分手感低迷，此役轟進8記三分球。 路透社
柯瑞擺脫三分手感低迷，此役轟進8記三分球。 路透社

作客紐約的勇士自開賽後就一路取得領先優勢，最多曾領先達17分，儘管第四節初遭遇到尼克9比0的短暫反撲，但隨後庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）連續衝擊籃框得手，柯瑞（Stephen Curry）也補上兩顆三分球，幫助球隊穩定戰局。

最終，勇士以110比99力退尼克，收下2連勝，從1月底至今，球隊在15場比賽中取得12勝，排名又重新壓過今天即將背靠背面對巫師的湖人。

過去3場比賽三分球一共37投8僅中的柯瑞，重新找回感覺，此戰砍進8記三分球，攻下31分11籃板；庫明加19投12中高效率得到25分8籃板2助攻2抄截2阻攻，表現全面。

替補的湯普森（Klay Thompson）拿下16分，保羅（Chris Paul）11分6助攻4籃板3抄截，格林（Draymond Green）7分10籃板6助攻，勇士全場轟進14顆三分球，「浪花兄弟」就包辦其中12球。

尼克全場命中率僅有36.8%，也是本季第6場得分低於100分。布朗森（Jalen Brunson）得到27分5籃板5助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）面對前東家獲得16分7籃板，哈特（Josh Hart）14分18籃板7助攻。

相關新聞

NBA／柯瑞找回外線手感轟31分 聯手庫明加力壓尼克

作客紐約的勇士自開賽後就一路取得領先優勢，最多曾領先達17分，儘管第四節初遭遇到尼克9比0的短暫反撲，但隨後庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski

NBA／安比德證實本季能復出 76人戰績不影響決定

76人中鋒安比德（Joel Embiid）因左膝半月板傷勢缺陣中，有消息指出，他本季有望復出，安比德受訪時也證實這項消息。 據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski

NBA／為何離開勇士轉戰尼克？迪文森佐曝與柯瑞有關

迪文森佐（Donte Divincenzo）上季效力勇士找回身價，季後與尼克簽下4年5000萬美元合約。他近日受訪時透露，會離開勇士轉戰尼克，與柯瑞（Stephen Curry）有關。 據《Th

NBA／老鷹裁掉老將米爾斯 灰狼傳有意延攬莫里斯

去年休賽季在10天之內被交易3次的35歲老將米爾斯（Patty Mills），今天確定被老鷹裁掉，成為完全自由球員；老鷹也計畫將原本雙向合約的後衛佛瑞斯特（Trent Forrest）扶正。 今

NBA／溜馬哈利伯頓2月29日生 每4年才能慶生一次

美國時間今天已是每4年才一次的2月29日，在ABA和NBA史上共有4人在今天出生，但現役球員僅有溜馬後衛哈利伯頓，幸好生...

NBA／曾有機會揪保羅組四巨頭！韋德：我不想讓出3號破局

由詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成的「熱火三王」在當時震驚全聯盟，也被譽為是歷史最佳球隊之一，而近日韋德爆料，其實當初一度有機會拉攏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。