NBA／柯瑞找回外線手感轟31分 聯手庫明加力壓尼克

作客紐約的勇士自開賽後就一路取得領先優勢，最多曾領先達17分，儘管第四節初遭遇到尼克9比0的短暫反撲，但隨後庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）連續衝擊籃框得手，柯瑞（Stephen Curry）也補上兩顆三分球，幫助球隊穩定戰局。

最終，勇士以110比99力退尼克，收下2連勝，從1月底至今，球隊在15場比賽中取得12勝，排名又重新壓過今天即將背靠背面對巫師的湖人。

Stephen Curry from DEEP for 31 PTS 🎯



Warriors lead late in the 4Q!



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過去3場比賽三分球一共37投8僅中的柯瑞，重新找回感覺，此戰砍進8記三分球，攻下31分11籃板；庫明加19投12中高效率得到25分8籃板2助攻2抄截2阻攻，表現全面。

替補的湯普森（Klay Thompson）拿下16分，保羅（Chris Paul）11分6助攻4籃板3抄截，格林（Draymond Green）7分10籃板6助攻，勇士全場轟進14顆三分球，「浪花兄弟」就包辦其中12球。

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尼克全場命中率僅有36.8%，也是本季第6場得分低於100分。布朗森（Jalen Brunson）得到27分5籃板5助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）面對前東家獲得16分7籃板，哈特（Josh Hart）14分18籃板7助攻。