NBA／老鷹裁掉老將米爾斯 灰狼傳有意延攬莫里斯
去年休賽季在10天之內被交易3次的35歲老將米爾斯（Patty Mills），今天確定被老鷹裁掉，成為完全自由球員；老鷹也計畫將原本雙向合約的後衛佛瑞斯特（Trent Forrest）扶正。
今年是米爾斯生涯第15個賽季，一共為老鷹打了19場，場均出賽10.6分鐘，得到2.7分1.1籃板0.7助攻，唯一保持水準就是三分命中率達38.2%。米爾斯曾經隨馬刺贏得總冠軍，擁有豐富的季後賽和國際賽大賽經驗，或許會有季後賽等級的強權願意延攬他。
除了米爾斯外，根據報導指出，莫里斯（Marcus Morris Sr.）也同意和馬刺達成買斷協議，並且尋求加入有季後賽競爭機會的球隊。
有灰狼隨隊記者透露，目前正在力保西區龍頭的灰狼傳出有意簽下莫里斯。而前隊友貝佛利先前曾提到，莫里斯本身也是有意投入灰狼懷抱。不過雙方是否會有合作可能性，目前仍是未知數。
莫里斯是在希爾德的交易案中被76人送到溜馬，隨後又被交易到聖安東尼奧。本季他一共出賽37場，得到6.7分2.9籃板。
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