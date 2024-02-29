快訊

10歲女童上學走斑馬線挨撞…痛到跪地 台中警硬起來大執法

北市府人事搬風！蔣萬安小內閣新名單出爐 她成最年輕局處首長

台積電總裁魏哲家曾想讀醫、建築 棄前2志願原因曝「只能念電機」

UBA／陳將双轉型控球 該傳該投拿捏中

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世新主力陳將双（右）對台師大攻下17分。圖／大專體總提供
世新主力陳將双（右）對台師大攻下17分。圖／大專體總提供

曾有「最強高中生」封號的世新大學主將陳將双，升上二年級被賦予控球後衛任務，他坦言仍在適應新身份，如何「打得更漂亮」是新課題，至少球隊今天以92：76擊敗台灣師大，先收下112學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽3連勝，朝4強目標再進一步。

世新教頭何正峰提到，185公分的陳將双未來要再往職業舞台發展，往控球後衛發展是必然方向，今年就有特別要求他擔任後場指揮官，「大一時是他得20分就休息，今年更多組織和分球。」

陳將双去年就有開始分擔隊上控球的壓力，今年比重再增加，自評節奏控制仍有很多進步空間，「還有很多要學習的地方，該投、該傳還沒掌握很好。」他也提到，去年只要專注得分，且內線有丹尼爾、吳沛嘉分擔壓力，今年球隊禁區嚇阻力下降，被針對性更高，體能消耗也大，若隊友有好的發揮，自己自然也有更多空間，「我也滿喜歡傳助攻，隊友得分我也很嗨。」

世新今天點點開花，5人得分兩位數，陳將双17分傳出3助攻，同屆搭檔張俊生攻下全隊最高20分，助隊扭轉第一節13：17落後，半場41：35超前，最終以92：76賞給台師大3連敗。

台師大今天先發5人上場都超過30分鐘，魏芃禾三分球14投7中拿23分最高，林韋愷和劉律世各拿21分。

籃球

延伸閱讀

UBA／被政大「震撼教育」完 台藝大回神止敗

UBA／世新贏球不開心 張俊生：打太爛一直失誤

UBA／又是蔡宸綱！關鍵三分彈氣走國體大

UBA／政大「吉祥物」波波卡體重解密 吳志鍇：比我重50公斤

相關新聞

UBA／被政大「震撼教育」完 台藝大回神止敗

UBA公開男一級8強賽前兩戰合計失分189分，台藝大被「震撼教育」後振作，加上南非好手喬納森帶傷上陣提振士氣，聯手頂著國...

UBA／陳將双轉型控球 該傳該投拿捏中

曾有「最強高中生」封號的世新大學主將陳將双，升上二年級被賦予控球後衛任務，他坦言仍在適應新身份，如何「打得更漂亮」是新課...

籃球／政院修法放寬歸化居留年限 籃協持續掌握符合洋將

行政院會今天通過國籍法部分條文修正草案，將外國高級專業人才申請歸化居留年限放寬為連續2年。中華籃協副秘書長張承中表示感謝...

NCAA／狂！大學「女柯瑞」單場8記三分球再登史上得分后

愛荷華大學女籃的「女柯瑞」克拉克（Caitlin Clark），持續寫下美國大學女籃新猷，今天面對明尼蘇達大學，她繳出3...

PLG／林書豪傷後板凳復出只打12分鐘：計畫一部分

PLG職籃新北國王隊昨天作客新竹御頂攻城獅隊主場，林書豪因傷缺席6場比賽後回歸，遭禁賽20場的戴維斯本季首度亮相，國王一...

UBA／世新贏球不開心 張俊生：打太爛一直失誤

預賽排名第3和第4的虎尾科大和世新大學今天8強賽正面碰頭，戰況意外一面倒，世新開賽就打出31：8兇猛攻勢，首節就取得21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。