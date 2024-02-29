UBA／陳將双轉型控球 該傳該投拿捏中

曾有「最強高中生」封號的世新大學主將陳將双，升上二年級被賦予控球後衛任務，他坦言仍在適應新身份，如何「打得更漂亮」是新課題，至少球隊今天以92：76擊敗台灣師大，先收下112學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽3連勝，朝4強目標再進一步。

世新教頭何正峰提到，185公分的陳將双未來要再往職業舞台發展，往控球後衛發展是必然方向，今年就有特別要求他擔任後場指揮官，「大一時是他得20分就休息，今年更多組織和分球。」

陳將双去年就有開始分擔隊上控球的壓力，今年比重再增加，自評節奏控制仍有很多進步空間，「還有很多要學習的地方，該投、該傳還沒掌握很好。」他也提到，去年只要專注得分，且內線有丹尼爾、吳沛嘉分擔壓力，今年球隊禁區嚇阻力下降，被針對性更高，體能消耗也大，若隊友有好的發揮，自己自然也有更多空間，「我也滿喜歡傳助攻，隊友得分我也很嗨。」

世新今天點點開花，5人得分兩位數，陳將双17分傳出3助攻，同屆搭檔張俊生攻下全隊最高20分，助隊扭轉第一節13：17落後，半場41：35超前，最終以92：76賞給台師大3連敗。

台師大今天先發5人上場都超過30分鐘，魏芃禾三分球14投7中拿23分最高，林韋愷和劉律世各拿21分。