影／「天下第一控」馬布瑞訪台 用中文問候大家

曾兩度入選NBA明星賽的退役球星馬布瑞（Stephon Marbury）在今天受到潮流品牌NEW ERA邀請展開訪台行程，已經在亞洲生活多年的他，在記者會開場隨即用中文向大家問候，並分享了自己平時的穿搭習慣以及對於台灣的印象。

潮流品牌活動下午邀請球星馬布瑞與峮峮站台，馬布瑞在活動上戴著老東家尼克的帽子與峮峮壓軸登場走秀；亞洲生活多年的馬布瑞也隨即以中文「大家好我是馬布瑞」向大家問好，他透露在昨天抵台後一切感受到相當棒，人們也相當友善，儘管明天就會離開台灣，但今天晚上也希望把握時間嚐嚐台灣美食。 NBA退役球星馬布瑞下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影 NBA退役球星馬布瑞（前排左）與峮峮（前排右）下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影 NBA退役球星馬布瑞（左）與峮峮（右）下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影 NBA退役球星馬布瑞下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影