快訊

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不愛兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

00919配息金額再創新高！年化配息率10％ 超乎市場預期

影／「天下第一控」馬布瑞訪台 用中文問候大家

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
NBA退役球星馬布瑞（前排左）與峮峮（前排右）下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影
NBA退役球星馬布瑞（前排左）與峮峮（前排右）下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影

曾兩度入選NBA明星賽的退役球星馬布瑞（Stephon Marbury）在今天受到潮流品牌NEW ERA邀請展開訪台行程，已經在亞洲生活多年的他，在記者會開場隨即用中文向大家問候，並分享了自己平時的穿搭習慣以及對於台灣的印象。

潮流品牌活動下午邀請球星馬布瑞與峮峮站台，馬布瑞在活動上戴著老東家尼克的帽子與峮峮壓軸登場走秀；亞洲生活多年的馬布瑞也隨即以中文「大家好我是馬布瑞」向大家問好，他透露在昨天抵台後一切感受到相當棒，人們也相當友善，儘管明天就會離開台灣，但今天晚上也希望把握時間嚐嚐台灣美食。

NBA退役球星馬布瑞下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影
NBA退役球星馬布瑞下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影
NBA退役球星馬布瑞（前排左）與峮峮（前排右）下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影
NBA退役球星馬布瑞（前排左）與峮峮（前排右）下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影
NBA退役球星馬布瑞（左）與峮峮（右）下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影
NBA退役球星馬布瑞（左）與峮峮（右）下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影
NBA退役球星馬布瑞下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影
NBA退役球星馬布瑞下午為潮流品牌走秀。記者陳正興／攝影

延伸閱讀

NBA／百大市值球隊勇士超越尼克登第二 金塊老闆一人擁3隊

NBA／自爆爸爸和阿姨都勸他加盟尼克 KD：他們看起來不酷

NBA／尼克因誤判輸球向聯盟申訴 盼獲得延長賽機會

NBA／裁判承認爭議誤判 尼克烏龍輸球教練喊難接受

相關新聞

NBA／稱李學林為他減輕負擔 馬布瑞大讚台灣後衛聰明

NBA退役球星馬布瑞（Stephon Marbury）受到潮流品牌邀請展開3天2夜的訪台行程，並在今天為品牌新品進行走秀...

NBA／「像進入另一個境界」 詹皇寫生涯最狂逆轉秀

今天湖人隊靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）燃燒小宇宙狂砍34分帶領，克服最多21分落後，以116：112驚奇逆轉快艇隊，過去幾年在洛城內戰都討不到便宜的湖人，本季成功逆襲「三殺」快艇，是

NBA／約柯奇連4場大三元史上第4人 金塊避免被國王橫掃

金塊今天在主場迎戰沒有福克斯（De'Aaron Fox）的國王，竟一度陷入15分落後，但他們第二節中段開始發力，三節打完領先28分，比賽提前進入垃圾時間，終場以117：96贏球，收下4連勝。 金

NBA／「天下第一控」馬布瑞訪台 攜手峮峮為潮牌走秀

曾兩度入選NBA明星賽的退役球星馬布瑞（Stephon Marbury）在今天受到潮流品牌NEW ERA邀請展開訪台行程...

NBA／台灣衛少迷超狂！穿15件球衣進場力挺登官方IG

湖人隊今天靠著巨星詹姆斯（LeBron James）第四節獨拿19分帶領，擊敗快艇隊完成最多21分落後的大逆轉，場內「洛城內戰」打得火熱，場外的粉絲也很吸睛，一名來自台灣的「衛少」 衛斯特布魯克（Ru

影／「天下第一控」馬布瑞訪台 用中文問候大家

曾兩度入選NBA明星賽的退役球星馬布瑞（Stephon Marbury）在今天受到潮流品牌NEW ERA邀請展開訪台行程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。