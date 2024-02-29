影／「天下第一控」馬布瑞訪台 用中文問候大家
曾兩度入選NBA明星賽的退役球星馬布瑞（Stephon Marbury）在今天受到潮流品牌NEW ERA邀請展開訪台行程，已經在亞洲生活多年的他，在記者會開場隨即用中文向大家問候，並分享了自己平時的穿搭習慣以及對於台灣的印象。
潮流品牌活動下午邀請球星馬布瑞與峮峮站台，馬布瑞在活動上戴著老東家尼克的帽子與峮峮壓軸登場走秀；亞洲生活多年的馬布瑞也隨即以中文「大家好我是馬布瑞」向大家問好，他透露在昨天抵台後一切感受到相當棒，人們也相當友善，儘管明天就會離開台灣，但今天晚上也希望把握時間嚐嚐台灣美食。
2023-24 NBA即時比分
▪39歲詹姆斯第四節轟19分！ 湖人演21分大逆轉快艇俠 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言