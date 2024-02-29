NBA／稱李學林為他減輕負擔 馬布瑞大讚台灣後衛聰明

NBA退役球星馬布瑞（Stephon Marbury）受到潮流品牌邀請展開3天2夜的訪台行程，並在今天為品牌新品進行走秀，對於14年前從NBA轉戰CBA發展，並且與台灣旅外選手有過合作和對抗經驗，馬布瑞也稱讚台灣後衛擁有很聰明的腦袋並總能做出正確決定，唯一需要加強的就是保持連貫性的表現。

曾2度入選NBA明星賽與年度第三隊的馬布瑞，在2010年結束NBA生涯後轉戰CBA，並3度帶領北京首鋼隊奪冠，之後更是成為北京控股隊的教練，在CBA也有相當高的聲望。

在今天出席品牌活動後，馬布瑞也談到了過去與台灣球員的合作和對抗，其中曾與他當隊友的桃園璞園領航猿隊老將李學林，曾在2012年以隊友身分從馬布瑞手中搶下總冠軍賽MVP榮耀。

儘管這次因為訪台行程相當短暫，馬布瑞並未與李學林相約碰面，但談到當年兩人的合作，他則說：「當年他的加入對我有很大的幫助，尤其是在防守端幫助我減輕了很大的負擔，最終他拿到MVP可以說是相當棒，儘管我在場上得了很多分，但他真的幫我很大的忙。」

此外，馬布瑞在CBA球員與執教生涯期間也與不少台灣好手在球場上對抗，他直言台灣後衛的表現一直讓他相當喜歡，不僅打球聰明，能夠在場上做出最好的決定，還有不錯的外線出手能力，「如果硬要說有什麼可以加強的地方，大概就是保持連貫性的表現。」