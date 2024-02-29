NBA／「天下第一控」馬布瑞訪台 攜手峮峮為潮牌走秀

曾兩度入選NBA明星賽的退役球星馬布瑞（Stephon Marbury）在今天受到潮流品牌NEW ERA邀請展開訪台行程，已經在亞洲生活多年的他，在記者會開場隨即用中文向大家問候，並分享了自己平時的穿搭習慣以及對於台灣的印象。

潮流品牌NEW ERA在今天舉行大型品牌活動「2024 FW BRAND SHOW」並邀請到馬布瑞與峮峮站台，在今天活動上馬布瑞也戴上老東家尼克的帽子與峮峮壓軸登場走秀，在亞洲生活多年的馬布瑞也隨即以中文「大家好我是馬布瑞」向大家問好，他透露在昨天抵台後一切感受到相當棒，人們也相當友善，儘管明天就會離開台灣，但今天晚上也希望把握時間嚐嚐台灣美食。

馬布瑞坦言，在年輕時自己就時常是嘻哈風格的穿著打扮，其中艾佛森（Allen Iverson）是對他穿著影響最深的球員，不過隨著年紀的增長現在他則習慣穿著西裝，「不過我今天的穿著很適合年輕一輩，適合他們展現屬於自己的風格。」

談到帽子對於自己穿搭的意義時，出生於紐約的馬布瑞則說：「在我出生的環境中，很多人都是帶著洋基的老帽，所以當看到這樣的帽子時就會讓我想到小時候，平時我也很喜歡戴帽子，並都會準備毛巾與小刷子，確保我帽子的清潔。」

過去在NBA曾有「天下第一控」之稱的馬布瑞，NBA生涯曾兩度入選明星賽並兩度獲選年度第三隊，出身紐約街頭的他靠著進攻侵略性十足的球風在NBA獲得相當高的人氣。

在離開NBA賽場後馬布瑞轉往中國大陸CBA發展，與我國後衛李學林一度成為隊友，並三度率領北京首鋼拿下冠軍，還獲選2015年獲選冠軍賽MVP，之後更轉任北控教練，在中國的高人氣也讓他獲得「馬政委」的稱號。