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NBA／約柯奇連4場大三元史上第4人 金塊避免被國王橫掃
金塊今天在主場迎戰沒有福克斯（De'Aaron Fox）的國王，竟一度陷入15分落後，但他們第二節中段開始發力，三節打完領先28分，比賽提前進入垃圾時間，終場以117：96贏球，收下4連勝。
金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）全場攻下14分14籃板11助攻，成為史上第4位連4場繳出大三元的球員，前3人是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、羅伯森（Oscar Robertson）和張伯倫（Wilt Chamberlain）。
本場金塊表現最亮眼的是J.穆雷（Jamal Murray），他全場15投13中，豪取32分。國王則以K.穆雷（Keegun Murray）砍進21分，表現最佳，沙波尼斯（Domantas Sabonis）只有13分10籃板7助攻。
金塊本季與國王交手4場，就只贏下這一場。對此，總教練馬龍（Michael Malone）受訪時說，「我們每個人都必須吃冷靜藥，放鬆一下，深呼吸。當我們健康時，是一支非常優秀的球隊，已證明過能在任何比賽擊敗任何人。」
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