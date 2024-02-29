NBA／詹皇寫生涯最狂逆轉秀 湖人近12季首次單季三殺快艇

今天湖人隊靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）燃燒小宇宙狂砍34分帶領，克服最多21分落後，以116：112驚奇逆轉快艇隊，過去幾年在洛城內戰都討不到便宜的湖人，本季成功逆襲「三殺」快艇，是近12個賽季首度取得例行賽對戰優勢。

39歲的詹姆斯今天展現如同「18詹」的宰制能力，第四節獨拿19分比快艇全隊還要多，包含5記三分球，遠投近切樣樣來，率隊打出29：10瘋狂攻勢，節末兩度助攻給八村壘、羅素（D'Angelo Russell）三分得手，奠定比賽勝基，寫下隊史21年來的第四節最大分差逆轉勝，同時也是詹姆斯生涯新紀錄。

With 11:45 left in the 4Q, the Lakers trailed 98-77.



Then LeBron TOOK OVER, scoring 19 in the quarter, including 5 triples, to lead the Lakers all the way back ‼️



Watch the takeover and the final minutes of the Lakers' comeback W 🍿 pic.twitter.com/rFS7WKroZZ — NBA (@NBA) 2024年2月29日

末節湖人的13顆進球有11顆就和詹姆斯有關，他賽後受訪時表示，比賽要到時間歸零前才正式結束，第四節感覺一切都在掌控之中，「我只是努力保持一致，我不會出手不合理的投籃，隊友們則一直替我找到好的出手機會，我試著控制節奏、控制比賽......彷彿進入另一個境界，這很難形容。」

今天詹姆斯生涯總得分再添34分，距離4萬分里程碑只剩最後40分，湖人接下來迎來主場6連戰，詹姆斯如無意外將在主場鎖定這項空前紀錄，明首先對上近期12連敗的巫師隊，不過本季詹姆斯只有1場40分比賽。

湖人本季對戰快艇拿下3勝1敗，是繼2011-12賽季後首度取得對戰優勢，在這11年內有高達6年是例行賽被橫掃，包含從2021至2023賽季連3年遭清盤，期間苦吞11連敗，直到今年才終止了對快艇一勝難求的夢魘。