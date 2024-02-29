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NBA／25歲生日砍30分大三元 唐西奇創紀錄退暴龍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(左)在25歲生日這天，用30分、16助攻、11籃板大三元表現為自己慶生。 美聯社
唐西奇(左)在25歲生日這天，用30分、16助攻、11籃板大三元表現為自己慶生。 美聯社

獨行俠隊一哥唐西奇（Luka Doncic）在今天度過25歲生日，而身為聯盟當代「大三元製造機」的他，也不忘用「大三元」為自己慶生，他在與暴龍隊之戰全場拿下30分、16助攻、11籃板，幫助獨行俠以136：125擊敗暴龍，成為聯盟史上第9位在生日時奪下「大三元」的球員，也是首位達到「30分級大三元」的球員。

獨行俠在昨天與騎士隊之戰遭到史特魯斯（Max Strus）超大號絕殺三分球輸球後，負責對位史特魯斯的唐西奇也一肩將輸球責任扛下，而在今天與暴龍之戰唐西奇也繼續領軍出擊，其中包括在第三節個人就進帳11分、6助攻、5籃板的全能數據，幫助獨行俠單節猛轟40分逆轉戰局，最終獨行俠也以11分差距取勝。

唐西奇今天拿下個人生涯第39次的30分級大三元，超越詹姆斯登上史上第3名，僅次於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的48場與羅伯森（Oscar Robertson）的106場，並成為聯盟史上首位在生日當天繳出30分級大三元的球員。

至於在NBA史上，過去也僅有8名球員曾在生日當天拿下「大三元」，現役球員中更僅有約柯奇（Nikola Jokic）與戴維斯（Anthony Davis）曾達成。

除了唐西奇外，獨行俠厄文（Kyrie Irving）今天也有29分、3助攻的演出，搭配上今年季中交易後加盟的華盛頓（P.J. Washington）與葛佛（Daniel Gafford）也有23分、7籃板與13分、7籃板演出，幫助獨行俠收下近10場比賽以來的第8勝。

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