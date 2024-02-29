快訊

松屋會談？喬治亞與波蘭大使齊現身用餐 日網驚：歷史的瞬間

大學個申面試被拋「有何想問」怎麼回？ 應答攻略公開

繁花劇中兩套餐飲經營心法 能看見當代米其林名廚思維

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／無法確定維金斯何時歸隊 勇士教頭：他很注重隱私

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士前鋒維金斯。 美聯社
勇士前鋒維金斯。 美聯社

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）再度因個人因素缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時表示，維金斯非常注重隱私，不知道他何時能歸隊。

維金斯上季也以個人因素為由，缺席25場比賽，直到季後賽才復出。柯爾和去年一樣，不願透露維金斯的狀況，「他正在處理個人事務，如你們所知，他是很注重隱私的人，所以我們將一切保密，直到他回來。我們確實很期待他歸隊，但不確定是何時。」

「他要求對此事保有隱私，我們尊重他的要求，所以我在這解釋沒有意義。我們尊重維金斯，我們需要他，期待他能回來，但不知道具體時間」柯爾說。

維金斯本季已出賽51場，平均拿到12.7分4.3籃板，三分球命中率35.1%。勇士目前戰績30勝27敗，暫居西區第9，明天要客場挑戰尼克，後天則要對上暴龍，柯爾表示，柯瑞（Stephen Curry）預計這兩場背靠背都會上場。

Andrew Wiggins 勇士

延伸閱讀

NBA／維金斯又因個人因素缺陣 幸有保羅歸隊為勇士注強心針

NBA／勇士小將遭驅逐恐難逃罰款 最高薪主帥柯爾會幫忙出

勇士新舊傳承 庫明加脫穎而出可望獲1.5億美元續約

NBA／專家估庫明加續約行情 直言勇士K湯和維金斯要二選一

相關新聞

NBA／25歲生日砍30分大三元 唐西奇創紀錄退暴龍

獨行俠隊一哥唐西奇（Luka Doncic）在今天度過25歲生日，而身為聯盟當代「大三元製造機」的他，也不忘用「大三元」...

NBA／哈利伯頓靠傳球擊退鵜鶘 席亞康：他總會找到我

在前一場比賽遭到暴龍隊中斷3連勝後，溜馬隊今天在主場4連戰最後1戰出戰鵜鶘隊的比賽中與對手一路拉鋸，不過比賽最後2分鐘溜...

NBA／公牛雙塔籃板完爆騎士35個 德羅展砍35分2OT搶下勝利

公牛今天主場迎戰騎士，兩隊都是「背靠背」出賽，公牛擺雙塔陣容，全場狂摘25個進攻籃板；反觀騎士只有5個，不過雙方戰到二度延長，公牛才以132：123擊敗騎士，也中斷騎士延長賽11連勝紀錄。 公牛

NBA／無法確定維金斯何時歸隊 勇士教頭：他很注重隱私

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）再度因個人因素缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時表示，維金斯非常注重隱私，不知道他何時能歸隊。 維金斯上季也以個人因素為由，缺席25

NBA／同是天涯淪落人！勇士湯普森分享波爾被下放板凳看法

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，原以為將有無限開火權，但近期因表現不理想，被降為替補球員。本季同樣變替補的勇士湯普森（Klay Thompson），也發表這件事的看法。

NBA／征戰巴黎奧運組夢幻隊 傳美國男籃7人核心陣容已定

美國男籃先前已公布41人豪華大名單，為巴黎奧運做準備。如今有消息指出，7名球星如果沒受傷，預計將成為美國隊一員。 據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。