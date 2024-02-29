NBA／無法確定維金斯何時歸隊 勇士教頭：他很注重隱私

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）再度因個人因素缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時表示，維金斯非常注重隱私，不知道他何時能歸隊。

維金斯上季也以個人因素為由，缺席25場比賽，直到季後賽才復出。柯爾和去年一樣，不願透露維金斯的狀況，「他正在處理個人事務，如你們所知，他是很注重隱私的人，所以我們將一切保密，直到他回來。我們確實很期待他歸隊，但不確定是何時。」

「他要求對此事保有隱私，我們尊重他的要求，所以我在這解釋沒有意義。我們尊重維金斯，我們需要他，期待他能回來，但不知道具體時間」柯爾說。

維金斯本季已出賽51場，平均拿到12.7分4.3籃板，三分球命中率35.1%。勇士目前戰績30勝27敗，暫居西區第9，明天要客場挑戰尼克，後天則要對上暴龍，柯爾表示，柯瑞（Stephen Curry）預計這兩場背靠背都會上場。