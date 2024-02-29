NBA／征戰巴黎奧運組夢幻隊 傳美國男籃7人核心陣容已定

美國男籃先前已公布41人豪華大名單，為巴黎奧運做準備。如今有消息指出，7名球星如果沒受傷，預計將成為美國隊一員。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這7名球員是柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、安比德（Joel Embiid）、泰托姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）及哈勒戴（Jrue Holiday）。

這7人只有柯瑞和安比德沒打過奧運，去年世界盃嶄露頭角的愛德華（Anthony Edwards）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也強烈考慮參加，若他們參戰，只剩3個名額。

美國隊禁區戰力薄弱，因此阿德巴約（Bam Adebayo）和戴維斯（Anthony Davis）被視為強力人選。查拉尼亞還指出，美國男籃預計在4月下旬至5月公布正式名單。