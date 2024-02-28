快訊

「挖呀挖」老師遭爆疑下海！截圖網瘋傳 幼稚園曝她已離職

日職／陽岱鋼現身！重返日本有稻葉牽線 暫不想中職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／雷霆6連勝並列西區第一 亞歷山大讚霍姆葛倫天空是極限

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆新人王熱門霍姆葛倫此戰拿下18分13籃板3阻攻，獲得隊上一哥亞歷山大讚賞。 路透
雷霆新人王熱門霍姆葛倫此戰拿下18分13籃板3阻攻，獲得隊上一哥亞歷山大讚賞。 路透

雷霆、火箭隊今天移至休士頓進行2連戰第2場比賽，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）保持火燙手感再度攻下31分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）拿下18分13籃板3阻攻，兩人領軍下以112：95擊退火箭，收下6連勝，與灰狼隊同樣以41勝17敗續居西區龍頭。

身為西區近期狀況最火熱的球隊，雷霆今天作客火箭主場儘管在首節一度拉鋸，但第2節雷霆加強在防守端的壓迫力，甚至靠著火箭史密斯（Jabari Smith）與總教練尤多卡（Ime Udoka）抗議裁判判決連續吞下技術犯規，取得4次罰球機會，將領先優勢擴大到雙位數。

易籃後雷霆延續進攻火力，在幾乎一路保持雙位數領先的情況下，最終雷霆就以17分差距取勝。

雷霆今天先發5人共4人得分上雙，亞歷山大與威廉斯（Jalen Williams）分別有31分與24分進帳，吉迪（Josh Giddey）也有14分7籃板4助攻的全能演出，雷霆6連勝也是目前僅次於塞爾蒂克9連勝的聯盟第二長連勝。

對於幫助球隊拿下6連勝，亞歷山大說：「我們從開賽起就帶給對手很高的身體對抗強度，儘管進攻並未發揮到最好，但也不斷威脅對手，今天大多時間都能保持領先。」

談到霍姆葛倫在與火箭森根（Alperen Sengun）的對抗中拿下18分13籃板3阻攻，亞歷山大也給予小老弟高度讚賞，「這孩子真的很特別，整個賽季我們都在看他不斷打出精彩表現，他在場上無處不在，天空才是他的極限。」

亞歷山大 灰狼

延伸閱讀

NBA／亞歷山大成30分公務員！雷霆火力釋放痛宰巫師41分

NBA／被讚加拿大史上最好球員？亞歷山大謙虛回應

NBA／誰是聯盟未來門面？ 柯瑞欽點三大年輕戰將

NBA／亞歷山大、威廉斯狂飆70分 雷霆慘敗後退國王止敗

相關新聞

NBA／維金斯又因個人因素缺陣 幸有保羅歸隊為勇士注強心針

經過一個半月養傷後，勇士隊後衛保羅（Chris Paul）今天對巫師隊之戰復出，以替補身分上場22分鐘就有9分6助攻4籃...

NBA／超越LOGO Shot絕殺獨行俠 騎士射手：進過更遠的

騎士隊今天在史特魯斯（Max Strus）驚奇投進59呎超大號外線下「絕殺「獨行俠隊，戲劇性以121：119守護主場勝利...

NBA／遭騎士超遠59呎外線絕殺 唐西奇飆45分仍自責：我的錯

眼看勝利在望，獨行俠隊騎士隊今天卻被騎士隊射手史特魯斯（Max Strus）投進59呎超大號「絕殺」外線，以119：12...

NBA／76人拉警報安比德何時復出？ 沃神爆料：最快3月底

76人今日以99：117不敵塞爾蒂克，近5戰吞下4敗戰績持續下探、已跌至東區第5，不過據《ESPN》的「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，球團對於MVP安比德（Joel E

NBA／雷霆6連勝並列西區第一 亞歷山大讚霍姆葛倫天空是極限

雷霆、火箭隊今天移至休士頓進行2連戰第2場比賽，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）保持火...

NBA／公鹿大勝黃蜂明星賽後3連勝 字母哥：我們想要的樣子

儘管在新教頭瑞佛斯（Doc Rivers）執掌兵符後，戰績一度出現起伏，不過公鹿在全明星周後顯然已經找回贏球之道，在今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。