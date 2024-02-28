NBA／雷霆6連勝並列西區第一 亞歷山大讚霍姆葛倫天空是極限

雷霆、火箭隊今天移至休士頓進行2連戰第2場比賽，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）保持火燙手感再度攻下31分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）拿下18分13籃板3阻攻，兩人領軍下以112：95擊退火箭，收下6連勝，與灰狼隊同樣以41勝17敗續居西區龍頭。

身為西區近期狀況最火熱的球隊，雷霆今天作客火箭主場儘管在首節一度拉鋸，但第2節雷霆加強在防守端的壓迫力，甚至靠著火箭史密斯（Jabari Smith）與總教練尤多卡（Ime Udoka）抗議裁判判決連續吞下技術犯規，取得4次罰球機會，將領先優勢擴大到雙位數。

易籃後雷霆延續進攻火力，在幾乎一路保持雙位數領先的情況下，最終雷霆就以17分差距取勝。

雷霆今天先發5人共4人得分上雙，亞歷山大與威廉斯（Jalen Williams）分別有31分與24分進帳，吉迪（Josh Giddey）也有14分7籃板4助攻的全能演出，雷霆6連勝也是目前僅次於塞爾蒂克9連勝的聯盟第二長連勝。

對於幫助球隊拿下6連勝，亞歷山大說：「我們從開賽起就帶給對手很高的身體對抗強度，儘管進攻並未發揮到最好，但也不斷威脅對手，今天大多時間都能保持領先。」

談到霍姆葛倫在與火箭森根（Alperen Sengun）的對抗中拿下18分13籃板3阻攻，亞歷山大也給予小老弟高度讚賞，「這孩子真的很特別，整個賽季我們都在看他不斷打出精彩表現，他在場上無處不在，天空才是他的極限。」