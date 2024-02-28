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NBA／遭騎士超遠59呎外線絕殺 唐西奇飆45分仍自責：我的錯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇(左)賽後扛責，指史特魯斯能投進致勝球是自己問題。 美聯社
唐西奇(左)賽後扛責，指史特魯斯能投進致勝球是自己問題。 美聯社

眼看勝利在望，獨行俠隊騎士隊今天卻被騎士隊射手史特魯斯（Max Strus）投進59呎超大號「絕殺」外線，以119：121吞敗，讓轟下45分「準大三元」的當家球星唐西奇（Luka Doncic）成悲劇英雄，唐西奇還將輸球責任攬起，指史特魯斯能投進致勝球是自己問題。

攻下45分、14助攻、9籃板的唐西奇形容史特魯斯完成「不可思議的進球」，「這是我的錯，我應該再向前壓迫。我認為我們打了場好球，但這真的很傷。」

獨行俠第四節4分38秒外線進球時，還握有108：98優勢，但遭史特魯斯連飆外線縮小差距，最後2秒投進超前球的獨行俠華盛頓（P.J. Washington）說：「我們應該用更好方式來結束比賽，我們感覺該贏下這場，最後差距這樣，絕對很傷。」

攻下30分的獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）也說，這是生涯第一次輸在半場投籃，這樣的輸球方始無法簡單消除，「肯定會點痛。」

雖吞下戲劇性敗仗，今天不過是獨行俠近9戰的第2敗，目前33勝25敗戰績暫居西區第8。

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