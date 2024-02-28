聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／超越LOGO Shot絕殺獨行俠 騎士射手：進過更遠的
騎士隊今天在史特魯斯（Max Strus）驚奇投進59呎超大號外線下「絕殺「獨行俠隊，戲劇性以121：119守護主場勝利，讓隊友艾倫（Jarrett Allen）開心說：「任何事都有可能。」不過扮演英雄的史特魯斯透露，今天關鍵一擊並非生涯最遠的進球。
史特魯斯提到，大學就讀路易斯大學（Lewis University）時，曾在球場4分之3處投進致勝球，這次出手並沒想太多，「米契爾（Donovan Mitchell）不在場上，所以又有人能跳出來。」他還謙虛補了一句「我很幸運」。
騎士發球時只剩2.9秒，史特魯斯接球後推進，不到半場就將球出手，空心破網的三分彈也成有三分球設置後的史上第二遠「絕殺球」，史上最遠的仍是2021年12月中鵜鶘葛拉罕（Devonte' Graham）對雷霆投進的61呎外線。
在59呎大號外線破網前，史特魯斯最後4分鐘已經飆進4記三分球，「絕殺」的第5球除讓騎士守護主場勝利，史特魯斯也成近25季來第4位最後4分鐘至少飆進5記三分球的選手。
攻下騎士最高31分的米契爾笑說，史特魯斯最後一擊比他想像更遠，但自己就是有會進球的預感，且史特魯斯第四節表現出色，「該是他的，這是顆夢想般的進球。」
2023-24 NBA即時比分
▪絕殺你的絕殺！ 騎士丟進半場三分氣走獨行俠 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言