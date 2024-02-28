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NBA／維金斯又因個人因素缺陣 幸有保羅歸隊為勇士注強心針

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
保羅(左)終於復出了，替補身分上場22分鐘就有9分6助攻4籃板4抄截的全能數據，優異表現讓柯爾也喊讚。 路透
保羅(左)終於復出了，替補身分上場22分鐘就有9分6助攻4籃板4抄截的全能數據，優異表現讓柯爾也喊讚。 路透

經過一個半月養傷後，勇士隊後衛保羅（Chris Paul）今天對巫師隊之戰復出，以替補身分上場22分鐘就有9分6助攻4籃板4抄截的全能數據，幫助勇士收下近14場比賽第11勝，優異表現也讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直言，這就是保羅的價值。

保羅1月因為左手骨折傷勢缺席超過1個半月，今天復出為近期表現止跌回升的勇士再注入一劑強心針，對巫師之戰與湯普森（Klay Thompson）一同以替補身分出發，送出全隊次高6次助攻，湯普森則是投進6顆三分球拿下25分，兩人幫助球隊在陣容調度上增添不少變化性。

對於相隔1個多月再度回到場上，保羅說：「感覺真的很棒，這段過程儘管很艱難，因為這已經是我的第5次手部手術，但這也讓我更感謝那些幫助我回到球場的人。我們還有很多工作要做，也很清楚當我們有如此的陣容深度和多元的比賽方式時，勢必要一些時間才能弄清楚，同時也將全力求勝。」

在保羅受傷前，勇士正面臨球隊陣容不穩定的低谷，不過包括今天在內，已經在過去14場比賽收下11勝，先發與替補陣容也大致底定，柯爾說：「保羅總是能掌控比賽，讓陣容看起來更加完整，他是非常出色的控球後衛，總是清楚知道比賽發生什麼事，並該做些什麼。」

不過保羅歸隊首戰，近期表現也回穩的前鋒維金斯（Andrew Wiggins）卻因個人因素缺陣，且歸隊時間不明；有報導指出，維金斯缺陣與父親的健康因素有關，他在去年2月中到4月也曾因為個人因素缺席25場比賽，今天頂替先發上陣的穆迪（Moses Moody）稱職拿下12分，都是透過三分球。

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