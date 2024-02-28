快訊

黃嘉千鬆口認遭家暴 夏克立發聲明突提二二八

四生肖3月起財運如虹！屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

半夜「追追追」叫整晚！夜鷹張大嘴37秒真面目掀共鳴：就是這聲音

NBA／被黑了一勝後 活塞讓公牛三分命中率不到7％止6連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
活塞被黑掉一勝後重振旗鼓，讓公牛全場三分球29投僅2中，命中率不達百分之7，順利中止6連敗。 路透
活塞被黑掉一勝後重振旗鼓，讓公牛全場三分球29投僅2中，命中率不達百分之7，順利中止6連敗。 路透

活塞隊昨天對尼克隊之戰因為裁判的關鍵漏判，遭到準絕殺苦吞6連敗後，今天隨即重振旗鼓，對公牛隊之戰讓對手全場三分球29投僅2中，命中率不達百分之7，創下聯盟近4年來的單場新低，最終也以105：95止敗。

身為聯盟戰績爐主的活塞，昨天與尼克之戰原有機會贏球，不過比賽倒數階段還領先的情況下，湯普森（Ausar Thompson）對迪文森佐（Donte DiVincenzo）完成關鍵抄截，就在準備發動快攻時卻遭撞倒在地，裁判此時未響哨，尼克因此完成準絕殺。

看著勝利從眼前溜走，活塞教練威廉斯（Monty Williams）直呼判決不公，聯盟裁判長威廉斯（James Williams）也承認確實漏判，仍無法改變活塞輸球命運。

今天賽前，活塞教練威廉斯表示，已經看到那份報告，但不願再多談這件事，因為不想製造對立或是爭論，昨天只是單一事件，「我也告訴球員，必須克服這種狀況，並且從中記取教訓。」

所幸活塞球員也相當爭氣，今天全隊6人得分上雙，康寧漢（Cade Cunningham）拿下26分5籃板5助攻最佳，全隊還砍進14顆三分球，反觀讓公牛三分球出手29次僅命中2球，成為聯盟近4年來第1支單場三分球命中率不足百分之7的球隊，也將昨天溜走的賽季第9勝重新拿回手中。

對於球隊在大受打擊的隔天隨即將士用命止敗，康寧漢說：「這感覺真得太棒了，昨天對我們來說是情緒激動的一天，甚至到今天早上都還有這種感覺，但我們很快就將它拋諸腦後，今天無疑是重要的一場比賽。」

Cade Cunningham Monty Williams 尼克 活塞

延伸閱讀

NBA／活塞第9勝被黑？主帥怒批哨音不公 聯盟承認漏判

NBA／魔術活塞狀元大對決 班切羅致勝三分打氣走康寧漢

NBA／勇士黃蜂衝突始作俑者？格林數落威廉斯3分鐘

NBA／百大市值球隊勇士超越尼克登第二 金塊老闆一人擁3隊

相關新聞

NBA／柯瑞罕見半場0分 保羅回歸率勇士賞巫師12連敗

勇士隊今天迎接明星後衛保羅（Chris Paul）回歸，替補出賽的他復出首戰攻下9分並傳出6助攻還有4抄截，加上「浪花兄...

NBA／絕殺你的絕殺！騎士史特魯斯幸運半場三分氣走獨行俠

騎士今天在主場迎戰獨行俠的比賽中，在第四節最後4分鐘還雙位數落後的情況下，球隊射手史特魯斯（Max Strus）挺身而出...

NBA／公鹿大勝黃蜂明星賽後3連勝 字母哥：我們想要的樣子

儘管在新教頭瑞佛斯（Doc Rivers）執掌兵符後，戰績一度出現起伏，不過公鹿在全明星周後顯然已經找回贏球之道，在今天...

NBA／76人拉警報安比德何時復出？ 沃神爆料：最快3月底

76人今日以99：117不敵塞爾蒂克，近5戰吞下4敗戰績持續下探、已跌至東區第5，不過據《ESPN》的「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，球團對於MVP安比德（Joel E

NBA／溫班亞瑪數據大爆發 挑戰馬刺學長新秀火鍋紀錄有難度

高居聯盟阻攻王寶座的馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在2月份數據更加可怕，不僅有過阻攻大三元、連3戰至少5阻攻的表現，更成為史上第15位「5×5」的球員，單月至今已經送出3

NBA／終老湖人？美媒曝詹皇正追求「9位數」美元鉅約

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已邁入職業生涯尾聲，他明星賽期間受訪時曾提到，希望能在湖人隊終老，如今有消息指出，他正追求一份大合約，並留在洛杉磯。 《ESPN》記者溫德霍斯特（Bri

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。