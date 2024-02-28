NBA／被黑了一勝後 活塞讓公牛三分命中率不到7％止6連敗
活塞隊昨天對尼克隊之戰因為裁判的關鍵漏判，遭到準絕殺苦吞6連敗後，今天隨即重振旗鼓，對公牛隊之戰讓對手全場三分球29投僅2中，命中率不達百分之7，創下聯盟近4年來的單場新低，最終也以105：95止敗。
身為聯盟戰績爐主的活塞，昨天與尼克之戰原有機會贏球，不過比賽倒數階段還領先的情況下，湯普森（Ausar Thompson）對迪文森佐（Donte DiVincenzo）完成關鍵抄截，就在準備發動快攻時卻遭撞倒在地，裁判此時未響哨，尼克因此完成準絕殺。
看著勝利從眼前溜走，活塞教練威廉斯（Monty Williams）直呼判決不公，聯盟裁判長威廉斯（James Williams）也承認確實漏判，仍無法改變活塞輸球命運。
今天賽前，活塞教練威廉斯表示，已經看到那份報告，但不願再多談這件事，因為不想製造對立或是爭論，昨天只是單一事件，「我也告訴球員，必須克服這種狀況，並且從中記取教訓。」
所幸活塞球員也相當爭氣，今天全隊6人得分上雙，康寧漢（Cade Cunningham）拿下26分5籃板5助攻最佳，全隊還砍進14顆三分球，反觀讓公牛三分球出手29次僅命中2球，成為聯盟近4年來第1支單場三分球命中率不足百分之7的球隊，也將昨天溜走的賽季第9勝重新拿回手中。
對於球隊在大受打擊的隔天隨即將士用命止敗，康寧漢說：「這感覺真得太棒了，昨天對我們來說是情緒激動的一天，甚至到今天早上都還有這種感覺，但我們很快就將它拋諸腦後，今天無疑是重要的一場比賽。」
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