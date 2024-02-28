NBA／76人拉警報安比德何時復出？ 沃神爆料：最快3月底

76人今日以99：117不敵塞爾蒂克，近5戰吞下4敗戰績持續下探、已跌至東區第5，不過據《ESPN》的「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，球團對於MVP安比德（Joel Embiid）在賽季結束前重返賽場持樂觀態度，甚至最快3月底前就有機會復出。

「沃神」表示：「我認為76人期待能在3月下旬某個時間點，讓安比德回到場上開始恢復體能，並在球季結束前復出。」

對於76人隊來說，安比德任何時間點回歸都是一大福音，在這位MVP受傷倒下後的11場比賽中，76人僅有4勝7敗陷入掙扎，東區排名也一路下滑至第五種子。

沃納羅斯基認為76人急於讓安比德盡快復出的原因，並不僅僅是為了挽救例行賽戰績，而是為了讓他為在強度更高的季後賽來臨前做好準備，「我認為「76人的目標不是要他回來贏得更多比賽衝例行賽排名，而是讓他在季後賽前盡可能地恢復健康。全隊會盡可能保持現在的位置，即使最後無緣東區前四、或是掉到第七種子得打附加賽，至少他們擁有一個靈活、移動能力強和狀態良好的安比德。」

「76人至少會再等一周，才會宣布安比德更明確的復出時間表，但費城上下都很樂觀，我相信本季能再次看到安比德上場打球」，沃納羅斯基這麼說。