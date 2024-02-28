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NBA／絕殺你的絕殺！騎士史特魯斯幸運半場三分氣走獨行俠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
騎士在槍響同時投進跨越半場的絕殺三分球氣走獨行俠！ 截圖自騎士官方X
騎士在槍響同時投進跨越半場的絕殺三分球氣走獨行俠！ 截圖自騎士官方X

騎士今天在主場迎戰獨行俠的比賽中，在第四節最後4分鐘還雙位數落後的情況下，球隊射手史特魯斯（Max Strus）挺身而出，不但一度連續砍進4記三分球，還在獨行俠華盛頓（P.J. Washington）於比賽最後2.1秒投進準絕殺上籃後，於槍響同時投進跨越半場的絕殺三分球，幫助騎士最終以121：119險勝獨行俠。

騎士今天在主場與獨行俠展開激烈拉鋸戰，其中獨行俠在一哥唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）聯手砍進75分下，幫助獨行俠在第四節中段一度取得10分領先。

不過比賽最後3分42秒騎士史特魯斯挺身而出，他連續砍進4顆三分球，加上米契爾（Donovan Mitchell）在比賽1分52秒和29秒連續砍進兩顆三分球，騎士靠著這波連續砍進6顆三分球的攻勢，在比賽最後29秒反取得3分領先。

儘管獨行俠厄文隨後跳投得分，又靠著華盛頓在比賽最後2.1秒投進準絕殺上籃，幫助獨行俠取得1分領先，而騎士最後一波從後場發球，莫布里（Evan Mobley）在接球後隨即回傳給發球的史特魯斯，他也在還未過半場的情況下直接出手，投進超大號絕殺三分球，幫助騎士以2分差距險勝獨行俠。

騎士今天以米契爾拿下31分表現最佳，史特魯斯則有21分表現，兩人合計砍進14記三分球，其中7顆集中在第四節最後4分鐘，至於獨行俠則是以唐西奇攻下45分14助攻9籃板準大三元表現最佳，厄文則有30分進帳，兩人也合計砍進11顆三分球。

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