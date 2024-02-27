NBA／活塞第9勝被黑？主帥怒批哨音不公 聯盟裁判長承認漏判

聯盟戰績墊底的活塞隊在今天作客尼克隊主場的賽事中，儘管與對手一路拉鋸到比賽最後一刻，不過湯普森（Ausar Thompson）最後8秒完成關鍵抄截準備發動快攻時，卻遭尼克迪文森佐（Donte DiVincenzo）絆倒且裁判未響哨，最終活塞還被哈特（Josh Hart）投進逆轉比分的關鍵球，這讓總教練威廉斯（Monty Williams）賽後怒氣十足，狂批裁判不公。

「沒有響哨，真的受夠了。我們一直在用正確的方式做事，過去多次致電聯盟並送上一些相關影片，但我實在厭倦一次又一次聽到相同的話。我們有機會贏得比賽，結果有人直接撞向湯普森的腿，卻沒有得到哨音。這讓人感到憎惡，NBA不應該漏吹這種球。我們只想要一場公平的比賽，但今天並不公平。」威廉斯不滿地直呼這是本季最糟糕的一次吹判。

Josh Hart gets the go-ahead and-1 to take the lead with seconds left in the 4Q 😱



NYK-DET | Live on the NBA App

📲 https://t.co/Y71qEUtIzM pic.twitter.com/2LEiDCgjiM — NBA (@NBA) 2024年2月27日

賽後裁判長威廉斯（James Williams）對《美聯社》坦承漏判，他們確定是湯普森先碰到球，然後被剝奪了取得球權的機會，因此該回合應該吹判迪文森佐犯規。儘管裁判長承認漏判，但也為時已晚，而按照慣例，怒噴裁判的威廉斯還可能為此遭到聯盟罰款處分。

活塞隊飲恨輸球後也無緣拿下本季第9勝，目前8勝49敗持續在全聯盟墊底，下場比賽將迎戰公牛。