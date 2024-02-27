NBA／熱火57戰動用30套先發陣容 主帥：找到贏球方法

因受傷和禁賽缺少3名先發主力球員的熱火，本場比賽大部分時間僅用7人輪替，國王則是因為背靠背出戰，此戰主要由8名球員輪流上場，但兩隊不同的地方是，熱火這場比賽板凳表現出色，反觀國王得分主要集中在先發五人身上，替補的火力差距成為比賽勝負關鍵。

熱火板凳上的勒夫（Kevin Love）今天打出19分7籃板的回春表現，海史密斯（Haywood Highsmith）也有15分4籃板3抄截，兩人表現也彌補先發只得4分羅賓森（Duncan Robinson）的空缺。教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後稱讚勒夫，「我們今天將進攻重心放在他身上，他非常聰明、強壯且有智慧。在短時間內，他和以前一樣出色，你今晚看到了這一點。」

「他們在客場展現出來的攻守都很出色，我們必須要變得更好才行。」福克斯（De'Aaron Fox）說道。此役國王板凳熄火種下敗因，替補只得17分僅為熱火的一半，儘管福克斯攻下27分8籃板6助攻3抄截，穆雷（Keegan Murray）三分球7投6中得到全隊最高28分，全能中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）更是完成14分14籃板10助攻的大三元表現，仍無法為球隊留下勝利。

由於球員頻頻輪番缺席的問題，熱火今年賽季在57場比賽中已經動用了30種不同的先發陣容，但如此不確定性卻沒有嚴重影響球隊整體戰績表現，目前熱火暫居東區第6，和前面的76人、緊追其後的溜馬、魔術等之間勝差有限，排名仍會持續變動。

「這就是這個團隊的特點，能變得不那麼依賴在籃下的進攻或教練的指導。只需利用你的競爭精神，找到贏得比賽的方法。」史波史特拉賽後說道。