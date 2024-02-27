NBA／終老湖人？美媒曝詹皇正追求「9位數」美元鉅約

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已邁入職業生涯尾聲，他明星賽期間受訪時曾提到，希望能在湖人隊終老，如今有消息指出，他正追求一份大合約，並留在洛杉磯。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目上說道，「詹姆斯正準備在休賽季與湖人簽下9位數（美元）的複數年合約，會比現在合約還大張。但湖人願不願意給他3年合約，還要在他42歲時付他6000萬美金年薪，那是另外一回事。」

詹姆斯2022年休賽季與湖人以2年9900萬美元提前續約，第2年合約為球員選項，如果他不執行，將在今年休賽季決定新合約。

戴維斯（Anthony Davis）本季相對健康，湖人更拿下季中錦標賽冠軍，沒想到接下來戰績卻不上不下，交易大限前未補強，只透過買斷市場網羅後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）。湖人目前西區第9，很有可能要打附加賽，詹姆斯要留在洛城，還是尋找新東家，將是今年休賽季的熱門話題。