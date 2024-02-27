NBA／熱火殘陣力抗國王逆轉秀 哈克斯：人人都要挺身而出

第四節初落後多達20分的國王，靠著福克斯（De'Aaron Fox）和穆雷（Keegan Murray）的帶動之下展開絕地大反攻，殺出一波18比4的猛烈攻勢，一度追到僅有4分差；不過哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）和阿德巴約（Bam Adebayo）挺身而出，兩人拿下關鍵9分，擋下對手的猛烈攻勢，最終熱火仍是在客場以121比110擊退國王，有驚無險取得4連勝。

加上巴特勒（Jimmy Butler）被禁賽在內，熱火陣中包括赫洛（Tyler Herro）、洛齊爾（Terry Rozier）等主力都因傷未出賽，但勒夫（Kevin Love）替補拿下19分，馬丁（Caleb Martin）也進帳16分；加上阿德巴約貢獻28分10籃板7助攻，哈克斯補上26分5籃板3抄截，兩人第四節合拿14分。

Heat duo Bam Adebayo (28 PTS) and Jaime Jaquez Jr. (26 PTS) led the charge in Miami's win over the Kings 🔥 pic.twitter.com/VMuJ5OrCHt — NBA (@NBA) 2024年2月27日

「當你陣中缺少這樣一位球星，每個人都要挺身而出才行，」哈克斯談到巴特勒的禁賽，「他是我們球隊的重要核心組成，你肯定會想念他。不過沒關係，我們還是得投入比賽，大家都要站出來，幫助球隊贏得勝利。」

根據統計，由於球員輪流缺席的問題，熱火今年賽季在57場比賽中已經動用了30種不同的先發陣容，但這樣的不確定性卻沒有因此嚴重影響球隊戰績，目前熱火暫居東區第6，和前面的76人、緊追其後的溜馬、魔術等勝差有限，排名仍會持續變動。

昨天才在洛城力壓快艇的國王，馬上回到沙加緬度備戰，上半場雙方還打得難分難解，然而第三節外線熄火，反觀熱火卻在哈克斯獨拿13分的帶領下，單節繳出超過6成命中率，一口氣拉開20分差。

「他們在客場展現出來的攻守都很出色，我們必須要變得更好才行。」福克斯說。

第四節試圖力挽狂瀾的福克斯攻下27分8籃板6助攻3抄截，穆雷三分球7投6中得到全隊最高28分；至於全能中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）則是完成14分14籃板10助攻的大三元表現。這是他本季第21次大三元，也是連續3場送出大三元，同時累積53場雙十演出，皆傲視全聯盟。

此外，沙波尼斯更成為史上第10位連續40場比賽至少拿到雙十的球員，現役球員中剛好就是對手勒夫曾達成過。他在2010-11年效力灰狼時連續53場雙十，是NBA與ABA合併以來最長紀錄。