NBA／快艇新Logo神似水手和3A球隊惹議 球團一度想改隊名

快艇隊將在新賽季搬往全新球場，在昨天公布全新Logo與球衣設計，卻引發是否抄襲的討論，主因是新Logo與大聯盟西雅圖水手隊、小聯盟哥倫布快艇隊有不少相似之處，但這次Logo設計仍獲不少球迷好評。

快艇新賽季將搬入新球場Intuit Dome，結束與湖人隊共用主場的日子，為了迎接全新開始，球團昨天率先公布全新Logo、球衣設計與球場主視覺等。

新Logo採用「Clippers」的「C」字內有艘帆船的設計理念，另外結合羅盤意象，但也正因為這個羅盤設計與水手相似，整個Logo更與克里夫蘭守護者隊3A快艇隊同樣以C環繞帆船的設計雷同，一度引發討論。

ESPN今天報導指出，快艇球團這次Logo設計理念是以球隊名稱「Clippers」作為發想，船的設計是源於聖地牙哥海岸線上的帆船和海軍艦，配色則是沿用球團傳統的海軍藍，儘管新Logo船的設計被認為像是一隻迎面而來的鯊魚，但報導中也提到，正因為這艘船的設計，將讓快艇避免被水手索取任何版權賠償的機會。

這是快艇隊史首度將整艘船的完整形象納入到Logo設計之中。

快艇明年球季的新版球衣。 美聯社

快艇1970年成軍，一開始名為水牛城勇士隊，直到後來遷至聖達牙哥改名快艇後，才首度以三個帆船白色大桅杆搭配上太陽作為Logo設計，後來搬至洛杉磯，船的形象完全消失。

此外，報導中也提到，快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）2014年接手快艇後，就一度有意更改球隊名稱，也讓這次快艇搬家到新主場後是否會藉機改名引發討論，不過在球迷強烈反對下，鮑默因此打消念頭。