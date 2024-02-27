NBA／布朗森、哈特開節目「室友秀」 尼克7戰吞5敗

同為維拉紐瓦大學室友又是NBA隊友還一起效力美國隊的布朗森（Jalen Brunson）和哈特（Josh Hart），日前決定一起開podcast節目，名為《室友秀（Roommates Show）》。然而開播以來，尼克先是苦吞4連敗，好不容易在客場大勝76人，隨即又被聯盟龍頭塞爾蒂克狠狠教訓。

也因此，先前連敗期間就有球迷發聲，希望他們可以停止外務、專注於球場上。當時布朗森還說，「確實如此，我[們是該砍掉節目了。」哈特也附和，「有道理。」

2/8. 🤝🗽🚁



Subscribe on YT so you don’t miss episode 1: https://t.co/Pj9sPHn3kx pic.twitter.com/SvIvUFOwwA — Roommates Show (@Roommates__Show) 2024年2月4日

雖然這只是一段有趣的節目插曲，不過哈特今天對聯盟爐主活塞的比賽如果沒有放進那顆關鍵球，那真的就要認真考慮關節目了。

前三節沒有拉開太多分差的尼克，第四節讓季中被送往活塞的葛萊姆斯（Quentin Grimes）一人獨拿14分，導致球隊在最後時刻反被逆轉超前1分；然而剩下30秒的過程中，雙方呈現大混亂局面，搶球又失誤，球權不斷互換，結果讓哈特在籃下拿到重要兩分並且獲得加罰機會。

哈特罰球未中，但進攻籃板被哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）拿到，球回到哈特手上迫使活塞只能趕快犯規。哈特命中第1球，第2球又沒進，結果自己還拿到進攻籃板，比賽就在峰迴路轉中落幕。

Josh Hart gets the go-ahead and-1 to take the lead with seconds left in the 4Q 😱



NYK-DET | Live on the NBA App

📲 https://t.co/Y71qEUtIzM pic.twitter.com/2LEiDCgjiM — NBA (@NBA) 2024年2月27日

尼克驚險贏球後，目前戰績35勝23敗，仍居東區第4，落後公鹿2場勝差，領先後面的76人1.5場勝差。統計下來，布朗森和哈特開節目後，球隊成績是2勝5敗，而若放大到藍道（Julius Randle）受傷缺席後，尼克在前11場比賽也只有5勝6敗，今天才把勝率拉回到5成。

布朗森維持高檔火力，攻下35分12助攻，本季第12場至少拿到35分，也是第3次獲得「30分10助攻」的數據；哈特則是拿到次高23分，外加8籃板6助攻2抄截。《室友秀》顯然還是可以繼續開張。

迪文森佐（Donte DiVincenzo）此戰命中5記三分球，本季已經累積177顆三分球，全聯盟僅次於柯瑞（Stephen Curry）的262顆和唐西奇（Luka Doncic）的191顆。

針對他在最後時刻與湯普森發生碰撞而裁判未響哨的情況，迪文森佐坦言自己只是對著球而去，「我們出現失誤，大家當時都在爭搶球。我尊重不同的觀點，但在我重新看影片之前，我不會對此發表看法。」

迪文森佐(右)對位康寧漢。 路透通訊社

活塞陣中仍以康寧漢（Cade Cunningham）的表現最為出色，他19投10中拿下32分8助攻5籃板；只是當他本季得分超過30分時，活塞僅有1勝12敗的成績。