NBA／完全體勇士將回歸！ 保羅預計與巫師之戰復出

勇士38歲老將保羅（Chris Paul）日前因手部骨折動刀，自美國時間1月5日後就沒有出賽，已缺陣超過1個月，如今終於傳來好消息，保羅預計在明日面對巫師之戰歸隊。

保羅是在1月初面對活塞之戰時和對方發生碰撞造成左手受傷，經檢查為左手骨折，因此動刀治療。保羅征戰NBA19年，傷病史相當豐富，尤其在季後賽關鍵戰役中多次因傷倒下，讓他爭冠夢始終功虧一簣。

本季來到勇士的保羅狀況雖有所下滑，但帶領第二陣容效果仍相當不錯，出賽32場有11場先發，平均上場時間為27.6分鐘，場均有8.9分、7.2次助攻、3.8籃板的表現，整體投籃命中率為42.4％。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，保羅將會和柯瑞（Stephen Curry）輪流帶領球隊，也會和柯瑞同時上場打球，「當保羅上場時，可以讓柯瑞打更多無球，減輕他體力上的耗損。」

近期勇士將當家射手湯普森（Klay Thompson）改從板凳出發，柯爾也早就預告保羅復出後將聯手湯普森，替勇士板凳增添火力。