NBA／巴恩斯大三元率暴龍奪本季最長3連勝 教頭承諾請吃披薩

季中席亞康（Pascal Siakam）重磅交易案的兩大主角-暴龍與溜馬自上周後再次交手，雙方又打出一場膠著戰，直到最後關頭才分出勝負，暴龍靠著全隊7人得分上雙，與主將巴恩斯（Scottie Barnes）拿下本季第四次大三元帶領下，終場以130:122擊敗溜馬收下本季首次3連勝，球員們賽後慶祝時高喊「披薩」，原因是與教頭的約定。

半場打完暴龍以61:56取得5分領先，第三節溜馬一度連得6分，將比分追至66:67，但暴龍隨後打出11:0的攻勢回應，前三節仍以90:87領先3分。決勝節雙方持續纏鬥，暴龍新秀迪克（Gradey Dick）跳了出來，連砍兩顆三分帶動了一波10比2的攻勢，率隊取得112：104領先，隨後也未再給溜馬追近機會順利贏球，拿下本季最長的3連勝。

暴龍隊教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）賽後透露和球員們的約定，若球隊能3連勝將請大家吃晚餐：「我告訴他們，當我們連續贏了三場時，我會請他們吃飯。但我告訴他們隊必須謙遜，所以我們就吃披薩吧。」

無論這一餐是不是山珍海味，暴龍都展現了對贏球的饑渴，此戰多點開花共有7人得分上雙，巴恩斯攻下21分、12籃板與12助攻大三元，巴瑞特（RJ Barrett）砍下全隊最高的24分，奎可利(Immanuel Quickley)也有19分，新秀迪克更扮演板凳暴徒，投9中7包含4記三分攻下18分。

再次面對前東家的席亞康攻下27分9籃板和6次助攻的好表現，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）更得到平生涯最高的34分；但當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），全場手感不佳，11投2中只得到9分、另送出7次助攻。

暴龍隊接下來將是主場3連戰，首戰對手是西區強權獨行俠；輸球的溜馬隊中斷3連勝後下一戰將繼續在主場迎戰鵜鶘隊。