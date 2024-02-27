NBA／大兒子布朗尼被預測落選 詹皇嗆模擬選秀根本不重要

2024年NBA最新選秀預測日前出爐，美媒《ESPN》在最新版本將詹皇之子布朗尼（Bronny James）移出模擬選秀名單，引來詹姆斯（LeBron James）的不滿。

詹姆斯在X上寫道：「請讓孩子繼續當個孩子，享受他的大學籃球吧。不管他最終決定做什麼，結果最終會說明一切。他並不在乎模擬選秀說了什麼，他只是在努力訓練！一起都靠自己爭取而不是白白給予！」

詹姆斯接著也表示，「其他所有想通過努力成就傑出的孩子們，繼續埋頭努力的訓練就對了。這些模擬選秀就根本不重要！我向你們保證！只有努力訓練才是最重要的！讓我們談論真正的籃球吧，各位！」

詹姆斯回應模擬選秀的推文，後已刪文。截圖自X

不過詹姆斯發文後沒多久就把這兩則內容刪除，顯然他也意識到自己可能稍微搞錯了內容。事實上，《ESPN》是將布朗尼移出2024年前兩輪選秀預測，不過仍預測他會在2025年第二輪39順位被選中，該作者認為布朗尼需要完整的大學球季磨練才能累積足夠實力。

在去年2024第一版模擬選秀中，布朗尼預估會在首輪第10順位被選中，如今最新版本則是落選，詹姆斯一直以來都表示希望和布朗尼一起在NBA打球，雖然他本季表現仍沒看到退化的跡象，場均可以貢獻25分，7.9次助攻和7.2個籃板，但他將在今年12月滿40歲，是目前聯盟年齡最老的球員。因此詹姆斯恐怕也沒辦法等待布朗尼太久，希望他能在今年選秀就被選中。

布朗尼在南加州大學參加了19場比賽，場均貢獻5.5分、2.8個籃板和2.5次助攻，近三個月前，他因先天性心臟缺陷在一次球隊訓練中倒在球場上，隨後獲准恢復籃球活動。