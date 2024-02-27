NBA／霍姆葛倫強化空接威脅 創造雷霆進攻新風景線

對於養成多年終於實現巨大潛力的雷霆來說，今年進攻端不只是有以30分寫日記的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和技術全面的威廉斯（Jalen Williams）來支撐，更多了一到全新風景線。

《俄克拉荷馬人報》的記者洛倫茲（Joel Lorenzi）撰文指出，去年以榜眼之姿加入雷霆隊，7呎1吋霍姆葛倫（Chet Holmgren）的天賦優勢為團隊進攻增添高吊球空接威脅，球隊已經比上季打出更多轟炸籃框的戲碼。

Jalen Williams finds Chet Holmgren for the LOB 💪pic.twitter.com/LXXx3FelFw — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年1月14日

洛倫茲說道，霍姆葛倫必須學會在內線建立位置，才能使空接戰術變得有效。隨著賽季的進行，他變得更加舒適，而他的隊友們也找到了最佳的傳球方式。

CHET HOLMGREN LOB POSTER 😤 pic.twitter.com/CecIu39MVS — NBA TV (@NBATV) 2024年1月1日

「這是我們最為突出的一點，尤其是對付換防的時候。如果他們派一位個子矮一點的人來守霍姆葛倫，我們就必須往上扔球給他。」總教練戴格諾（Mark Daigneault）說。

霍姆葛倫則表示，「只要相信事情的過程，知道不是每件事從一開始就會完美，除了做好空接灌籃、利用高吊球機會執行進攻外，我們還有很多事情要做。我們必須繼續努力，做好每一件事情。」

Jalen Williams lobs it up for Chet Holmgren 💥 pic.twitter.com/zIoUzu1GNz — Thunder Nation (@ThunderNationCP) 2023年11月9日

JALEN WILLIAMS LOBS TO CHET HOLMGREN ✈️



The Thunder are ROLLING in the second half vs. the Magic 🔥pic.twitter.com/F9l3QXvPat — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年2月14日